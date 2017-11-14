Доус — второй. Кто самый полезный и худший игрок в «Барысе»?

Игроки со знаком «плюс».

1. Линден Вей, нападающий — «+13».

26-летний новичок клуба не только удачно вписался в состав, но и стал «дирижером» атак первого звена нападения. Его показатель полезности не только лучший в «Барысе» — он входит также в десятку ведущих результатов во всей Лиге.

В 31-м проведенном матче Вей набрал 42 очка (11 голов + 31 передача), и возглавляет гонку бомбардиров. На 10 голевых передач форвард превосходит ближайшего преследователя в турнире ассистентов КХЛ.

2. Найджел Доус, нападающий — «+10».

32-летний лидер «Барыса» очень полезен для команды. Хотя «десятку» по полезности Доуса уже выбивал — по итогам «регулярки» сезона 2012/13. Дважды его цифры были даже выше: в турнирах 2014/15 («+18») и 2015/16 («+15»).

Казахстанский канадец проводит едва ли не лучший сезон в КХЛ и вполне способен обновить свой снайперский рекорд: в прошлом сезоне забил он 36 голов после 59 игр, а в этом — 28 шайб в 27 встречах.

3. Мартен Сен-Пьер, нападающий — «+9».

34-летний форвард проводит пятый сезон в КХЛ, но «в плюсе» был лишь два раза. Два других турнира он закончился с большим минусом — «-8» и «-16». Сен-Пьер проводит меньше игрового времени, чем хоккеисты из ведущего звена, но это может не помешать ему обновить свой лучший показатель по набранным очкам.

Еще выступая за хорватский «Медвешчак», Мартен набрал 33 очка (10+23), а в текущем сезоне уже заработал 24 (6+18). Отметим, что Сен-Пьер одно свое достижение уже обновил — забил четыре победные шайбы, тогда как раньше больше одной за сезон не забивал.

4−5. Даррен Диц и Джордан Сауторн, защитники — по «+8».

Два дебютанта в Лиге. Если Диц стал ключевым звеном в клубе, то Сауторн отыграл только четырнадцать матчей в «Барысе». 24-летний Даррен сыграл в «регулярке» лишь 20 матчей (из 31), но успел набрать 18 очков (7+11) и входит в ТОП-5 бомбардиров-защитников.

Сауторн не так результативен и отметился всего четырьмя результативными передачами. 27-летний защитник какое-то время играл в первой паре оборонцев, но затем был перемещен ниже по ротации.

6. Кевин Даллмэн, защитник, — «+7».

36-летний защитник не так позитивен в атаке, как в былые годы, но остается одним из лидеров клуба. Кевин хоть и забил «всего» три гола и отдал 16 результативных передач в нынешнем розыгрыше турнира, но это не помешало ему отметить юбилей — 400 очков в КХЛ.

Для сравнения — в лучшем сезоне в Лиге защитник добивался результата 28 голов и 30 передач. И «+7» для Даллмэна выглядит очень буднично. В питерском СКА опытный защитник смог показать «+27», а в «Барысе» добивался результата «+13».

7−8. Талгат Жайлауов и Константин Пушкарев, нападающие — по «+5».

32-летние форварды, незаменимые звенья нынешнего «Барыса». Агрессор Пушкарев и технарь Жайлауов. «+5» для обоих, это лучшие цифры за всю карьеру в КХЛ.

Параллельно оба идут на обновление лучших результатов по снайперских показателям. И Пушкарев, и Жайлауов забили в нынешней «регулярке» по семь шайб. Если Константину до рекорда осталось две шайбы (в сезоне 2014/15 он забил девять голов), то Талгату нужно забить еще восемь голов (показатель турнира 2012/13 — 15 шайб).

Игроки со знаком «минус».

1. Павел Акользин, нападающий — «-6».

26-летний игрок лидирует в клубе не только по числу силовых приемов, но и имеет самый низкий показатель полезности. Но это не главное для габаритного форварда, который проводит первый полноценный сезон в КХЛ (за «Спартак» он не сыграл ни одного матча).

Помимо силового воздействия на соперников (по этому показателю он входит в ТОП-30 игроков Лиги), немало Акользин и штрафа набрал — 49 минут. Делит с 19-е по 22-е место в «регулярке» КХЛ. На его счету два очка за результативность (1+1).

2. Антон Сагадеев и Кори Тривино, нападающие — «-3».

24-летний хоккеист получает в среднем больше 12 минут за игру и провел уже 27 встреч в нынешнем сезоне. На его счету гол и четыре передачи. Третье место Сагадеев занимает в клубе по выигранным вбрасываниям (131 раз), уступая лишь Вею и Сен-Пьеру.

27-летний Тривино после пяти игр за «Барыс» отправился в Усть-Каменогорск. Кори успел отметиться в Астане голом и передачей, но убедить тренерский штаб в своей необходимости не смог.

3. Артем Лихотников, нападающий — «-2».

23-летний игрок провел в «Барысе» 21 матч и набрал два очка (1+1). В КХЛ проводит второй сезон, и пока не является игроком основной обоймы состава. Был замечен в кулачных поединках.

4−7. Кирилл Полохов, Алексей Маклюков, Дмитрий Шевченко и Нурсултан Бельгибаев — «-1».

Группа из четырех игроков, где только Полохов провел все матчи нынешней «регуярки». 19-летний Полохов, прежде выступавший за «Снежных Барсов», проводит на льду около 11 минут за игру.

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» лидирует в Восточной конференции КХЛ, набрав в 31 матче 57 очков. Первые два места игроки столичной команды занимают и гонке бомбардиров — Вей набрал 42 очка, а Доус — 40 баллов.