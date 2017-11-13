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Две шайбы Коллинза принесли «Сочи» победу над «Витязем» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Встреча, прошедшая в понедельник в Подольске, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) в пользу гостей. Победу сочинцам принес Шон Коллинз, забросивший третью и четвертую шайбу своей команды (58-я и 60-я минуты), также у гостей отличились Вадим Хлопотов (9) и Адам Полашек (48). У хозяев шайбы в матче забросили Максим Афиногенов (15) и Егор Воронков (30).
Защитник «Витязя» Евгений Катичев провел свой 300-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
В следующем матче сезона «Сочи» сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом» 15 ноября, а «Витязь» в тот же день примет казанский «Ак Барс».
|Валерий Белов
|Сергей Зубов
|Игорь Сапрыкин 59:01 (И. Сапрыкин 59:52)
|Константин Барулин
|1-й период
|Иван Ларичев
|03:59
|Вадим Хлопотов (Е. Лапенков, Н. Щитов)
|08:15
|14:55
|Максим Афиногенов (А. Макеев, В. Мозик)
|Вадим Хомицкий
|15:12
|2-й период
|26:35
|Игорь Головков
|29:25
|Егор Воронков (А. Швец-Роговой, А. Никулин)
|30:08
|Евгений Катичев
|Святослав Гребенщиков
|32:02
|Никита Щитов
|37:02
|3-й период
|41:06
|Дмитрий Семин
|46:54
|Егор Воронков
|Адам Полашек (К. Уэллман, П. Падакин)
|47:16
|Шон I Коллинс (П. Падакин, К. Уэллман)
|57:45
|Шон I Коллинс (П. Падакин, К. Уэллман)
|п.в.
|59:52
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)