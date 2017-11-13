Две шайбы Коллинза принесли «Сочи» победу над «Витязем» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Подольске, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) в пользу гостей. Победу сочинцам принес Шон Коллинз, забросивший третью и четвертую шайбу своей команды (58-я и 60-я минуты), также у гостей отличились Вадим Хлопотов (9) и Адам Полашек (48). У хозяев шайбы в матче забросили Максим Афиногенов (15) и Егор Воронков (30).