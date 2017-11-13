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22:56 (мск), источник: Р-Спорт

Две шайбы Коллинза принесли «Сочи» победу над «Витязем» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» обыграли на выезде подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Подольске, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) в пользу гостей. Победу сочинцам принес Шон Коллинз, забросивший третью и четвертую шайбу своей команды (58-я и 60-я минуты), также у гостей отличились Вадим Хлопотов (9) и Адам Полашек (48). У хозяев шайбы в матче забросили Максим Афиногенов (15) и Егор Воронков (30).

Защитник «Витязя» Евгений Катичев провел свой 300-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

В следующем матче сезона «Сочи» сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом» 15 ноября, а «Витязь» в тот же день примет казанский «Ак Барс».

Витязь 2:4
(1:1, 1:0, 0:3)
Сочи
13.11.2017, 19:30 Зрители: 2100 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Сергей Зубов
Вратари
Игорь Сапрыкин 59:01 (И. Сапрыкин 59:52) Константин Барулин
1-й период
Иван Ларичев 03:59
Вадим Хлопотов (Е. Лапенков, Н. Щитов) 08:15
14:55 Максим Афиногенов (А. Макеев, В. Мозик)
Вадим Хомицкий 15:12
2-й период
26:35 Игорь Головков
29:25 Егор Воронков (А. Швец-Роговой, А. Никулин)
30:08 Евгений Катичев
Святослав Гребенщиков 32:02
Никита Щитов 37:02
3-й период
41:06 Дмитрий Семин
46:54 Егор Воронков
Адам Полашек (К. Уэллман, П. Падакин) 47:16
Шон I Коллинс (П. Падакин, К. Уэллман) 57:45
Шон I Коллинс (П. Падакин, К. Уэллман) п.в. 59:52
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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