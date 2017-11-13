Хоккеисты минского «Динамо» обыграли казанский «Ак Барс»

На матче в Минске в составе одного из лидеров Восточной конференции не было нескольких ведущих игроков, которые выступали за национальные сборные в международных турнирах. У хозяев площадки из-за проблем со здоровьем встречу пропустил Александр Кулаков.

«Динамо-Минск» — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Минск. «Минск-Арена». 12090 зрителей.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (к), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Шинкевич, Павлович — Шарангович — Скилле; Хенкель — Знахаренко, Китаров — Ковыршин — Степанов; Дрозд — Волков — Гаврус; Буйницкий, Дюков.

«Ак Барс»: Гарипов (Билялов); Марков — Токранов, Секач — Ландер — Обухов; Абросимов — Батыршин, Архипов — Свитов (к) — Косов; Мусин — Захарчук, Лукоянов — Малыхин — Язьков; Глинкин — Глухов — Галиев; Сидоров.

Шайбы: 1:0 — Шарангович (Китаров, Степанов, 20.57, в большинстве); 1:1 — Глухов (Глинкин, Галиев, 26.16); 2:1 — Ковыршин (Шинкевич, 32.05); 3:1 — Лингле (Скилли, Граньяни, 47.49, в большинстве); 4:1 — Граньяни (58.53, в пустые ворота).

Броски: 37 — 25.

Штраф: 6 — 8.

Динамовцы владели преимуществом в первом периоде. Много бросали по воротам гостей и дважды действовали в численном большинстве. Однако до перерыва «зубры» отличиться не смогли. В самом начале вторых двадцати минут минчане реализовали большинство. После разыгранной комбинации автором гола стал Егор Шарангович. Казанцы постарались усилить давление на ворота Юнаса Энрота. В итоге на 27-й минуте Михаил Глухов воспользовался передачей партнера и уверенно переиграл голкипера хозяев площадки — 1:1.

Хоккеисты «Динамо» продолжили действовать на высоких скоростях и на 33-й минуте сумели выйти вперед. «Ак Барс» предпринял неудачную попытку выбросить шайбу из своей зоны. Защитник динамовцев Илья Шиневич сделал наброс на пятачок ворот соперников, где к шайбе первым успел Евгений Ковыршин — 2:1. Далее «Ак Барс» постарался перехватить инициативу. Белорусская команда часто играла в меньшинстве, но смогла уверенно сыграть в обороне.

В заключительные двадцать минут встречи Шарль Лингле стал автором третьем шайбы в ворота гостей, при розыгрыше численного большинства. Окончательный счет установил Марк-Андре Граньяни, забросив в пустые ворота.