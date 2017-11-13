«Барыс» сохранил лидерство в Восточной конференции КХЛ после поражения «Ак Барса» в Минске

Гостевой матч с минским «Динамо» не принес очков «Ак Барсу», и он остался на втором месте. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:1. У белорусов отличились Егор Шарангович (21-я минута), Евгений Ковыршин (33-я), Шарль Лингле (48-я) и Марк-Андре Граньяни (59-я). За казанскую команду шайбу забросил Михаил Глухов (27-я).



Таким образом, после 31 матча «Барыс» с 57 очками идет на первом месте на Востоке, опережая «Ак Барс» на один балл — у россиян 29 игр.