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22:07 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» сохранил лидерство в Восточной конференции КХЛ после поражения «Ак Барса» в Минске

Астанинский «Барыс» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.

Гостевой матч с минским «Динамо» не принес очков «Ак Барсу», и он остался на втором месте. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:1. У белорусов отличились Егор Шарангович (21-я минута), Евгений Ковыршин (33-я), Шарль Лингле (48-я) и Марк-Андре Граньяни (59-я). За казанскую команду шайбу забросил Михаил Глухов (27-я).

Таким образом, после 31 матча «Барыс» с 57 очками идет на первом месте на Востоке, опережая «Ак Барс» на один балл — у россиян 29 игр.

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