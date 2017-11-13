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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» продлил нахождение в списке травмированных Пережогина, СКА — Белова

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликованы изменения в составах команд на 11—13 ноября.

Источник: РИА "Новости"

«Авангард»:
— продлено нахождение в списке травмированных Пережогина Александра (по 19.11.2017);
— переведен в клуб МХЛ «Омские Ястребы» защитник Минеев Максим;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Ковалёв Антон;
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Лаута Артур.

«Автомобилист»:
— переведён из списка травмированных нападающий Бек Тэйлор;
— возвращен в клуб МХЛ защитник Севостьянов Иван.

«Адмирал»:
— переведён из клуба ВХЛ «Южный Урал» нападающий Кицын Максим;
— переведён в клуб МХЛ «Тайфун» нападающий Манукян Тигран.

«Амур»:
— возвращен в клуб ВХЛ защитник Швиденко Дмитрий;
— дозаявлен Хабаров Ярослав.

«Витязь»:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Двуреченский Никита;
— дозаявлен Мюттюнен Матиас;
— дозаявлен Кархунен Томи;
— нападающий Джиошвили Максим обменян в «Салават Юлаев» на Лазарева Антона;
— возвращен в клуб МХЛ защитник Епишин Михаил;
— переведен из списка травмированных нападающий Афиногенов Максим.

«Куньлунь Ред Стар»:
— переведен в список травмированных нападающий Костицын Андрей (по 30.11.2017);
— переведен из клуба ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» вратарь Скрынник Александр;
— переведен из клуба ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» нападающий О’Доннелл Брендэн;
— возвращен из клуба ВХЛ нападающий Макаров Константин;
— дозаявлен Риссанен Яакко;
— дозаявлен Перетягин Сергей.

«Лада»
— переведен из клуба ВХЛ «ЦСК ВВС» защитник Моренец Антон;
— переведен из списка травмированных нападающий Новотны Иржи;
— продлено нахождение в Списке травмированных Маленьких Владимира (по 29.11.2017);
— возвращен в клуб МХЛ защитник Переляев Семён.

«Локомотив»:
— переведен в клуб НМХЛ «Локо-Юниор» защитник Афансьев Максим.

«Металлург Мг»:
— дозаявлен Береглазов Алексей.

«Салават Юлаев»:
— нападающий Лазарев Антон обменян в «Витязь» на Джиошвили Максима;
— переведен в список травмированных нападающий Коротков Евгений (по 14.11.2017).

«Сибирь»:
— переведен из клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» защитник Морозов Илья.

СКА:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Шипачёв Вадим;
— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Шипачёв Вадим;
— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» защитник Рыков Егор;
— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Орлович-Грудков Денис;
— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» вратарь Коробов Сергей;
— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Володин Иван;
— продлено нахождение в списке травмированных Белова Антона (по 20.11.2017).

«Слован»:
— дозаявлен Ревай Мартин.

«Спартак»:
— продлено нахождение в списке травмированных Комарова Виктора (по 17.11.2017);
— продлено нахождение в списке травмированных Мирнова Игоря (по 20.11.2017);
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Талалуев Илья;
— переведен в клуб МХЛ «МХК Спартак» защитник Сходцев Роман;
— переведен в клуб МХЛ «МХК Спартак» нападающий Жолобов Михаил.

«Торпедо»
— отзаявлен защитник Балдаев Виктор;
— переведен из списка травмированных нападающий Кулёмин Вячеслав;
— продлено нахождение в списке травмированных Гарбатта Райана (по 23.11.2017);
— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» нападающий Ураков Кирилл.

«Трактор»:
— переведен из клуба ВХЛ «Челмет» нападающий Шипин Максим;
— переведен из клуба ВХЛ «Челмет» нападающий Шолохов Марсель.

ХК «Динамо» М:
— переведен из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Сидляров Дмитрий;
— переведен из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Ефремов Владислав;
— переведен из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Петунин Александр;
— переведен из клуба МХЛ «МХК Динамо» вратарь Кузнецов Георгий.

ХК «Сочи»:
— переведен в список травмированных нападающий Морозов Егор (по 18.11.2017).

«Югра»:
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Попов Кирилл.

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