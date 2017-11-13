«Авангард» продлил нахождение в списке травмированных Пережогина, СКА — Белова

«Авангард»:

— продлено нахождение в списке травмированных Пережогина Александра (по 19.11.2017);

— переведен в клуб МХЛ «Омские Ястребы» защитник Минеев Максим;

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Ковалёв Антон;

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Лаута Артур.



«Автомобилист»:

— переведён из списка травмированных нападающий Бек Тэйлор;

— возвращен в клуб МХЛ защитник Севостьянов Иван.



«Адмирал»:

— переведён из клуба ВХЛ «Южный Урал» нападающий Кицын Максим;

— переведён в клуб МХЛ «Тайфун» нападающий Манукян Тигран.



«Амур»:

— возвращен в клуб ВХЛ защитник Швиденко Дмитрий;

— дозаявлен Хабаров Ярослав.



«Витязь»:

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Двуреченский Никита;

— дозаявлен Мюттюнен Матиас;

— дозаявлен Кархунен Томи;

— нападающий Джиошвили Максим обменян в «Салават Юлаев» на Лазарева Антона;

— возвращен в клуб МХЛ защитник Епишин Михаил;

— переведен из списка травмированных нападающий Афиногенов Максим.



«Куньлунь Ред Стар»:

— переведен в список травмированных нападающий Костицын Андрей (по 30.11.2017);

— переведен из клуба ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» вратарь Скрынник Александр;

— переведен из клуба ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» нападающий О’Доннелл Брендэн;

— возвращен из клуба ВХЛ нападающий Макаров Константин;

— дозаявлен Риссанен Яакко;

— дозаявлен Перетягин Сергей.



«Лада»

— переведен из клуба ВХЛ «ЦСК ВВС» защитник Моренец Антон;

— переведен из списка травмированных нападающий Новотны Иржи;

— продлено нахождение в Списке травмированных Маленьких Владимира (по 29.11.2017);

— возвращен в клуб МХЛ защитник Переляев Семён.



«Локомотив»:

— переведен в клуб НМХЛ «Локо-Юниор» защитник Афансьев Максим.



«Металлург Мг»:

— дозаявлен Береглазов Алексей.



«Салават Юлаев»:

— нападающий Лазарев Антон обменян в «Витязь» на Джиошвили Максима;

— переведен в список травмированных нападающий Коротков Евгений (по 14.11.2017).



«Сибирь»:

— переведен из клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» защитник Морозов Илья.



СКА:

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Шипачёв Вадим;

— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Шипачёв Вадим;

— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» защитник Рыков Егор;

— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Орлович-Грудков Денис;

— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» вратарь Коробов Сергей;

— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» нападающий Володин Иван;

— продлено нахождение в списке травмированных Белова Антона (по 20.11.2017).



«Слован»:

— дозаявлен Ревай Мартин.



«Спартак»:

— продлено нахождение в списке травмированных Комарова Виктора (по 17.11.2017);

— продлено нахождение в списке травмированных Мирнова Игоря (по 20.11.2017);

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Талалуев Илья;

— переведен в клуб МХЛ «МХК Спартак» защитник Сходцев Роман;

— переведен в клуб МХЛ «МХК Спартак» нападающий Жолобов Михаил.



«Торпедо»

— отзаявлен защитник Балдаев Виктор;

— переведен из списка травмированных нападающий Кулёмин Вячеслав;

— продлено нахождение в списке травмированных Гарбатта Райана (по 23.11.2017);

— переведен из клуба ВХЛ «ХК Саров» нападающий Ураков Кирилл.



«Трактор»:

— переведен из клуба ВХЛ «Челмет» нападающий Шипин Максим;

— переведен из клуба ВХЛ «Челмет» нападающий Шолохов Марсель.



ХК «Динамо» М:

— переведен из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Сидляров Дмитрий;

— переведен из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Ефремов Владислав;

— переведен из клуба ВХЛ «Буран» нападающий Петунин Александр;

— переведен из клуба МХЛ «МХК Динамо» вратарь Кузнецов Георгий.



ХК «Сочи»:

— переведен в список травмированных нападающий Морозов Егор (по 18.11.2017).



«Югра»:

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Попов Кирилл.