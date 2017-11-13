«Салават» Вестерлунда начнет победную серию. Прогнозы на игровой день КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 13, 13.11.2017, 19:00 Нефтехимик - Сибирь -

«Нефтехимик» — «Сибирь»

Первый матч после перерыва на Евротур команда Андрея Назарова проведёт у себя дома. До Кубка Карьяла нижнекамцы переиграли челябинский «Трактор» со счётом 4:3, и с хорошим настроением ушли на паузу. Такое же настроение, наверняка, было и у игроков «Сибири». После чувствительного поражения от ЦСКА был обыгран «Слован». Нижнекамские «волки» очень комфортно чувствуют себя дома в этом сезоне, а потому сделаем ставку на их победу. Но противостояние с сибиряками будет тяжёлым, поэтому возможно, виктория будет добыта вне основного времени.

Прогноз: победа «Нефтехимика» в дополнительное время.

«Витязь» — «Сочи»

В паузе на первый этап Евротура «витязи» не отдыхали, а активно искали усиление. Им удалось подписать финского вратаря Томи Кархунена взамен Михаила Бирюкова. А ещё состав команды из Подмосковья пополнили Матиас Мюттюнен, Антон Лазарев и Никита Двуреченский, с которым был подписан просмотровый контракт. Очень интересно будет посмотреть на то, как новички впишутся в игру коллектива Валерия Белова.

Вписаться нужно здесь и сейчас, поскольку отставание от зоны плей-офф составляет уже десять очков, и его необходимо срочно сокращать. Выступления сочинцев в последнее время не отличаются стабильностью. Команда чередует победы и поражения. Предположим, что «витязи», загнанные в незавидное турнирное положение, дадут серьёзный бой сочинским «леопардам» и одолеют их.

Прогноз: победа «Витязя» в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 13, 13.11.2017, 19:30 Динамо Мн - Ак Барс -

«Динамо» (Минск) — «Ак Барс»

Лидеры «Ак Барса» ещё вчера участвовали в евротуровских баталиях, поэтому сегодня вряд ли можно ожидать их появления на площадке в Минске. Что ж, тем эта игра будет интереснее. Минчане в последней встрече перед паузой проиграли одному из конкурентов по борьбе за выход в плей-офф — череповецкой «Северстали». Сейчас их отставание от кубковой восьмёрки составляет семь очков, и можно быть уверенным в том, что это их мотивирует на серьёзную борьбу в матче. Обе команды должны подойти к этой игре свежими и отдохнувшими после недельного перерыва. Сделаем ставку на «Ак Барс», поскольку суммарное мастерство казанского коллектива выше, чем у минчан.

Прогноз: победа «Ак Барса» в основное время.

«Слован» — «Салават Юлаев»

Фаворит в этом матче ясен. «Салават» элементарно выше классом, а «Слован» в текущем чемпионате является одним из аутсайдеров. Но за неделю без матчей подопечные Эдуарда Занковца могли перевести дух, а заодно и очистить голову от груза прошлых поражений.

Думается, что на эту игру они выйдут свежими, отдохнувшими и, что главное — мотивированными на достижение максимального результата. Класса команды Эррки Вестерлунда должно хватить для того, чтобы увезти три очка из Братиславы. Перерыв должен был пойти уифмцам на пользу, матчи в Хабаровске и Владивостоке уже забыты.