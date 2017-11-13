Валерий Зелепукин: Вопрос об отставке Александра Гулявцева не рассматривался

Источник: Известия

Одним из главных открытий нового сезона КХЛ стала череповецкая «Северсталь». Главный тренер Александр Гулявцев смог сохранить свой пост после неудачного прошлогоднего выступления клуба. Однако уже летом 2017-го появилась информация, что 44-летний специалист может лишиться своей должности, если к 1 ноября клуб не окажется в зоне плей-офф. В итоге «Северсталь» перевыполнила план, уйдя на перерыв, связанный с играми национальных сборных, на шестом месте в Западной конференции.

В эксклюзивном интервью «Известиям» генеральный менеджер череповецкой команды, серебряный призер Олимпийских игр в Нагано Валерий Зелепукин рассказал о дальнейших карьерных перспективах главного тренера, оценил старт «Северстали» в сезоне и роль, которую играет в коллективе вызванный в олимпийскую сборную нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

— Вы ушли на перерыв в зоне плей-офф. Уже наметили место, которое устроит вас по итогам «регулярки»?

— На самом деле мы вообще не думаем, будем ли в четверке или восьмерке. В нашей ситуации рассуждать в таких категориях было бы смешно. В последнее время стали ходить слухи, что мы уже выбираем соперников по плей-офф, деля их на более или менее удобных. Но таких мыслей нет — мы просто работаем от игры к игре, день за днем, настраиваем хоккеистов на хорошую игру. Хотим, чтобы у ребят присутствовала рабочая этика, постоянное стремление выполнять тренерские задания. Вместе с руководством и тренерским штабом мы в каждом матче в первую очередь смотрим на качество игры, а не на результат. Никогда не говорим о том, на каком месте сейчас находимся и какой счет был в прошедшем матче. Разбираем только конкретные игровые ошибки и неудачные действия. Конечно, бывают встречи с соперниками за 3 или 6 очков. И единственное, что мы можем сказать хоккеистам в плане результата — напомнить им перед игрой о важности этого матча.

— Уже в сентябре было видно, что у «Северстали» появилась своя игра. Как решился бы вопрос с тренером, если бы к ноябрю команда не закрепилась в восьмерке?

— Сразу хотел бы сказать: не было такого разговора, что вопрос с Гулявцевым решится до 1 ноября. Было много слухов, что кто-то ставит ультиматум главному тренеру. И сам Гулявцев якобы заявлял, что пострижется налысо, а кто-то из команды сделает операцию по смене пола в зависимости от выхода или невыхода «Северстали» в плей-офф. Но когда всё это читаешь — понимаешь, что это не очень серьезные заявления. На самом деле всё идет в рабочем режиме. И если бы внутри клуба нагнеталась какая-то ненужная истерика, мы бы сейчас не шли на шестом месте в регулярном чемпионате.

— Почему Александр Гулявцев остался во главе команды по итогам прошлого сезона?

— Я пришел в клуб в марте, когда сезон уже завершился. Речи о смене главного тренера не было. Из разговора с руководством «Северстали» я понял, что при назначении Александра Вячеславовича они изначально рассматривали его первый сезон как переходный — когда нужно собрать команду, сформировать ее из числа людей с характером, готовых биться в каждом матче и выполнять волю тренера. Это заняло определенное время, поэтому, несмотря на непопадание в плей-офф, никто не паниковал. Тем более сам Гулявцев, проводивший свой первый сезон в роли главного тренера команды КХЛ, должен был адаптироваться к новому уровню. Сейчас мы видим результат работы и главного тренера с его штабом, и моих предшественников, и той селекционной деятельности, которая велась уже после моего прихода.

— Тяжело привлечь в Череповец качественных легионеров и россиян, находясь в очереди за Москвой, Петербургом или Казанью?

— Первое звено Дмитрия Кагарлицкого, Павла Чернова и Александра Бумагина играет в КХЛ на очень высоком уровне. Легионерам сложно вытеснить их из первой тройки, а в других звеньях не так просто себя реализовать. Российские хоккеисты выигрывают конкуренцию, и иностранцев все-таки нужно брать на ведущие роли. Иначе нет смысла тратить деньги на них, а не на своих ребят. Думаю, всё дело в этом, а не в «факторе Череповца».

— Дмитрий Кагарлицкий давно считается одной из главных звезд КХЛ. Насколько сложно удерживать его в «Северстали»?

— За полгода, что я работаю в Череповце, с Димой в этом смысле не было проблем. Он очень трепетно относится к родному городу и клубу, понимает, что руководство и тренерский штаб всерьез хотят, чтобы команда показала себя в этом сезоне. Поэтому с задачей удержать Кагарлицкого в «Северстали» я еще не сталкивался. Понятно, что интерес к игроку такого класса у топ-клубов есть всегда. И могу только поблагодарить свои предшественников за то, что они всегда находили способы договориться с Дмитрием и удержать его в Череповце.

— Известно, что у «Северстали» — не самый большой бюджет в КХЛ. Это не мешает работе?