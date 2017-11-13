Валерий Зелепукин: Вопрос об отставке Александра Гулявцева не рассматривался
Генеральный менеджер «Северстали» — о старте клуба в КХЛ, судьбе главного тренера команды и перспективах нападающего Дмитрия Кагарлицкого.
Генеральный менеджер «Северстали» — о старте клуба в КХЛ, судьбе главного тренера команды и перспективах нападающего Дмитрия Кагарлицкого.
Одним из главных открытий нового сезона КХЛ стала череповецкая «Северсталь». Главный тренер Александр Гулявцев смог сохранить свой пост после неудачного прошлогоднего выступления клуба. Однако уже летом 2017-го появилась информация, что 44-летний специалист может лишиться своей должности, если к 1 ноября клуб не окажется в зоне
В эксклюзивном интервью «Известиям» генеральный менеджер череповецкой команды, серебряный призер Олимпийских игр в Нагано Валерий Зелепукин рассказал о дальнейших карьерных перспективах главного тренера, оценил старт «Северстали» в сезоне и роль, которую играет в коллективе вызванный в олимпийскую сборную нападающий Дмитрий Кагарлицкий.
— Вы ушли на перерыв в зоне
— На самом деле мы вообще не думаем, будем ли в четверке или восьмерке. В нашей ситуации рассуждать в таких категориях было бы смешно. В последнее время стали ходить слухи, что мы уже выбираем соперников по
— Уже в сентябре было видно, что у «Северстали» появилась своя игра. Как решился бы вопрос с тренером, если бы к ноябрю команда не закрепилась в восьмерке?
— Сразу хотел бы сказать: не было такого разговора, что вопрос с Гулявцевым решится до 1 ноября. Было много слухов, что
— Почему Александр Гулявцев остался во главе команды по итогам прошлого сезона?
— Я пришел в клуб в марте, когда сезон уже завершился. Речи о смене главного тренера не было. Из разговора с руководством «Северстали» я понял, что при назначении Александра Вячеславовича они изначально рассматривали его первый сезон как переходный — когда нужно собрать команду, сформировать ее из числа людей с характером, готовых биться в каждом матче и выполнять волю тренера. Это заняло определенное время, поэтому, несмотря на непопадание в
— Тяжело привлечь в Череповец качественных легионеров и россиян, находясь в очереди за Москвой, Петербургом или Казанью?
— Первое звено Дмитрия Кагарлицкого, Павла Чернова и Александра Бумагина играет в КХЛ на очень высоком уровне. Легионерам сложно вытеснить их из первой тройки, а в других звеньях не так просто себя реализовать. Российские хоккеисты выигрывают конкуренцию, и иностранцев
— Дмитрий Кагарлицкий давно считается одной из главных звезд КХЛ. Насколько сложно удерживать его в «Северстали»?
— За полгода, что я работаю в Череповце, с Димой в этом смысле не было проблем. Он очень трепетно относится к родному городу и клубу, понимает, что руководство и тренерский штаб всерьез хотят, чтобы команда показала себя в этом сезоне. Поэтому с задачей удержать Кагарлицкого в «Северстали» я еще не сталкивался. Понятно, что интерес к игроку такого класса у
— Известно, что у «Северстали» — не самый большой бюджет в КХЛ. Это не мешает работе?
— Мы работаем в рамках своего бюджета, подбираем игроков, соответствующих видению главного тренера и нашим финансовым рамкам. Безусловно, иногда очень хочется взять