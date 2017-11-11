Юнас Энрот: Менталитет русских сильно отличается

— В Америке все было неплохо, но я решил, что нужно уехать, чтобы иметь больше игровой практики. В КХЛ мне предложили лучшую зарплату, и я думал об Олимпиаде, — приводит Hockeysverige.se слова Энрота. — Выступать в этой лиге интересно. Если говорить об игре, то она отличается. К этому пришлось привыкать. Мы победили в меньшем количестве матчей, чем хотели, но у меня хорошее предчувствие.
Люди здесь думаю по-другому, я начинаю это понимать. Менталитет русских сильно отличается, у них другие ценности. Мне кажется, что шведы и американцы больше ценят семью, безопасность и тому подобное, а они — вещи, машины.