Юнас Энрот: Менталитет русских сильно отличается

— В Америке все было неплохо, но я решил, что нужно уехать, чтобы иметь больше игровой практики. В КХЛ мне предложили лучшую зарплату, и я думал об Олимпиаде, — приводит Hockeysverige.se слова Энрота. — Выступать в этой лиге интересно. Если говорить об игре, то она отличается. К этому пришлось привыкать. Мы победили в меньшем количестве матчей, чем хотели, но у меня хорошее предчувствие.