«30 млн рублей за сезон? Это лишь зарплата»: сколько Вадим Шипачев получит в СКА
Обозревателю «Советского спорта» стали известны финансовые подробности перехода Вадима Шипачева в СКА.
Обозревателю «Советского спорта» стали известны финансовые подробности перехода Вадима Шипачева в СКА.
Вадим Шипачев завершил карьеру в НХЛ, проведя там всего три матча. Не так много, на пенсию в лиге не заработал. Да еще вернулся в СКА, подписав в этом сезоне контракт всего на 30 млн рублей.
Вам жаль одного из лучших центрфорвардов страны, что ему теперь так мало платят? Я объясню, что тут нет трагедии.
Вы учтите, что в СКА считают деньги. Там их не бросают
Почему Вадим не поехал в родную «Северсталь», где могли бы найти эти 30 млн? Вы учтите, что в СКА за победу в Кубке Гагарина дают серьезные бонусы. Я не хочу гонять разные слухи, но мне кажется, что уже в
Кроме того, Шипачев в этой регулярке может нащелкать голы, передачи, победы, а это тоже бонусы — каких нет в «Северстали». То есть Вадим может эти 30 млн за сезон утроить.
Дальше — из СКА проще попасть на Олимпиаду. А представьте, если наши хоккеисты завоюют золото. Только от Минспорта дадут 4 млн. А еще будут наградные «Мерседесы» (ценой 5−6 млн), разнообразные бонусы и премии. Верю, что и тут 30 млн можно получить. То есть сумму можно превратить в 120 млн. Если учесть налоги
Хотя конечно, когда Шипачева уговаривали остаться в КХЛ и не уезжать в Америку, цена на него была максимальной. Я верю в информацию, что первому центрфорварду страны вполне могли дать 300 млн рублей, то есть повторили бы его контракт с «Вегасом» (прибыль — в разнице налогов).
Что еще интересно — Шипачев должен был вернуть «Вегасу» подписной бонус в $2 млн. Если точнее, то $1,9 млн с копейками. Но Вадим получил эти деньги чистыми, то есть оттуда вычли налоги и эскроу (спецналог НХЛ). Итоговая сумма составила чуть больше миллиона долларов. Вся интрига в том, кто погасил эту сумму. Сильно сомневаюсь, что СКА («Вот тебе 30 млн в России, и твой миллион баксов в штате Невада мы закрываем»). Нет, такого не было — потому что игрок некрасиво уехал в Америку. Видимо, платить пришлось самому Шипачеву.
Почему еще Вадим вернулся в СКА? Потому что у него квартира в
Так что Вадим Шипачев вернулся домой. А дом его теперь — не Череповец, а