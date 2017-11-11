«30 млн рублей за сезон? Это лишь зарплата»: сколько Вадим Шипачев получит в СКА

Источник: Советский спорт

Вадим Шипачев завершил карьеру в НХЛ, проведя там всего три матча. Не так много, на пенсию в лиге не заработал. Да еще вернулся в СКА, подписав в этом сезоне контракт всего на 30 млн рублей.

Вам жаль одного из лучших центрфорвардов страны, что ему теперь так мало платят? Я объясню, что тут нет трагедии.

Вы учтите, что в СКА считают деньги. Там их не бросают направо-налево. До конца регулярного чемпионата осталось в районе 60 дней. Вычтите олимпийскую паузу в месяц. И учтите, что в плей-офф никому не дают зарплату. 15 млн в месяц — адекватные деньги для Шипачева. За год это было бы за 100 млн.

Почему Вадим не поехал в родную «Северсталь», где могли бы найти эти 30 млн? Вы учтите, что в СКА за победу в Кубке Гагарина дают серьезные бонусы. Я не хочу гонять разные слухи, но мне кажется, что уже в плей-офф Шипачев может заработать еще миллионов 30. И понятно, что «Северсталь» пока на Кубок Гагарина не рассчитывает.

Кроме того, Шипачев в этой регулярке может нащелкать голы, передачи, победы, а это тоже бонусы — каких нет в «Северстали». То есть Вадим может эти 30 млн за сезон утроить.

Дальше — из СКА проще попасть на Олимпиаду. А представьте, если наши хоккеисты завоюют золото. Только от Минспорта дадут 4 млн. А еще будут наградные «Мерседесы» (ценой 5−6 млн), разнообразные бонусы и премии. Верю, что и тут 30 млн можно получить. То есть сумму можно превратить в 120 млн. Если учесть налоги Лас-Вегаса в 39,6%, то столько же Шипачев примерно имел в НХЛ. Так что в накладе Вадим не останется, не переживайте. Кстати, и за чемпионат мира (если будет медаль) заплатят пару миллионов рублей.

Хотя конечно, когда Шипачева уговаривали остаться в КХЛ и не уезжать в Америку, цена на него была максимальной. Я верю в информацию, что первому центрфорварду страны вполне могли дать 300 млн рублей, то есть повторили бы его контракт с «Вегасом» (прибыль — в разнице налогов).

Что еще интересно — Шипачев должен был вернуть «Вегасу» подписной бонус в $2 млн. Если точнее, то $1,9 млн с копейками. Но Вадим получил эти деньги чистыми, то есть оттуда вычли налоги и эскроу (спецналог НХЛ). Итоговая сумма составила чуть больше миллиона долларов. Вся интрига в том, кто погасил эту сумму. Сильно сомневаюсь, что СКА («Вот тебе 30 млн в России, и твой миллион баксов в штате Невада мы закрываем»). Нет, такого не было — потому что игрок некрасиво уехал в Америку. Видимо, платить пришлось самому Шипачеву.

Почему еще Вадим вернулся в СКА? Потому что у него квартира в Санкт-Петербурге. В том районе, в четырех-пяти домах, живет большинство игроков СКА, включая Илью Ковальчука и Павла Дацюка. Утром многих можно встретить в близлежащем кафе. Надо знать место, но я вам не скажу (конфиденциальность).