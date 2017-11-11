Шипачев — в СКА. Проигравших нет

Источник: РИА "Новости"

От возвращения Шипачева в СКА выигрывают обе стороны. Команда с прицелом на вторую часть сезона получит классного и предельно мотивированного мастера, которому необходимо срочно отбелить свою потускневшую репутацию. Если сборная России все-таки поедет на Олимпиаду под национальным флагом, то Шипачев ей тоже сильно пригодится. Ему только 30 лет, он находится на пике карьеры и, положа руку на сердце, потенциально будет посильнее нынешнего Дацюка, поскольку ветерана никак не отпускают проблемы со здоровьем.

Вариант со СКА изначально казался самым реалистичным, если бы не одно «но». Стоило только завертеться истории с уходом нападающего из «Вегаса» и его возможным возвращением в Россию, как случилось то, чего меньше всего ждали. Недавние слова Геннадия Тимченко не оставляли сомнений: в Санкт-Петербург Шипачев не вернется. Слишком обидным, как оказалось, получилось расставание звездного нападающего с клубом прошлой весной. Насколько в этом была вина самого игрока, сказать на сто процентов нельзя, он и раньше не скрывал своего желания попробовать силы в НХЛ.

Только тогда СКА говорил «нет», не жалея при этом денег на зарплату, но одновременно отдаляя заокеанскую мечту Шипачева. Поездка в Северную Америку у него получалось кратковременной и, даже принимая все обстоятельства пребывания в «Вегасе», скорее бесславной. По факту в НХЛ он закрепиться не сумел, что терзает его самолюбие. Вадим — человек в высшей степени амбициозный, о чем легко сделать вывод хотя бы на основании желания в 30 лет бросить все в России и попытать счастья в созданном с нуля клубе по другую сторону Атлантики.

Можно представить, как игрок отреагировал на жесткую позицию СКА. Расклад получался отрицательным во всех смыслах: минус место в сильнейшем клубе Европы, минус хорошие деньги и, скорее всего, минус участие в Олимпиаде, что само по себе стало бы приятным бонусом после упущенного шанса закрепиться в НХЛ. Остальные команды КХЛ потянуть запросы, пусть и в целом заслуженные — как никак это лучший российский центрфорвард из тех, что выступал в последние годы на родине, оказались не в состоянии. Возможно, деньги не стали бы проблемой для ЦСКА.

Но после резких фраз Тимченко ввязываться в негласную конфронтацию с руководством самого влиятельного клуба лиги себе дороже. Скорее всего, первое лицо СКА был искренен в своем убеждении относительно того, что после решения об отъезде в НХЛ «мы не можем рассчитывать на него в олимпийской сборной России». Раз так, то пусть с Шипачевым разбираются в Санкт-Петербурге. Именно подобные выводы можно было сделать после первой реакции со стороны представителей ЦСКА, «Магнитки», «Салавата» и «Авангарда» — команд, где нападающего можно представить хотя бы в теории. История с предложением от родной «Северстали» выглядела насколько красиво, настолько же и нереалистично. Хоккеист такого уровня в расцвете сил все-таки хочется еще поиграть в топ-клубе, где получит выгоду и в финансовом плане, и в профессиональном.

Бескомпромиссная позиция Тимченко сыграла свою роль. У стороны Шипачева не оставалось серьезных вариантов, как идти на поклон. Хрупкий лед в отношениях не помеха, когда речь идет деле. Его легко растопить. По нашей информации, первым оттаял Олег Знарок, поступавшийся в высшей степени профессионально. Зачем отказываться от игрока, который способен принести большую пользу? Таким образом, получается, что в имиджевом плане СКА тоже победил, протянув руку помощи звезде, втоптанной значительной частью хоккейного сообщества в землю — ведь в НХЛ-то не потянул, значит, оказался слабаком, не выдержавшим конкуренции.

На мой взгляд, это совершенно не так, просто каждому человеку нужно время и помощь в адаптации. В своей карьере Шипачев когда-то проходил через «российскую АХЛ», в 19 лет отправившись в Белгород, прежде чем закрепился в «Северстали». Какими-то трудностями его не испугаешь. Но теперь он, если верить первым сведениям, получит в СКА умеренные для игрока своего уровня деньги и окажется в ситуации, требующей доказывать свой класс здесь и сейчас. В его отсутствие команда слабее нисколько не стала, показав, что зависимость от центрфорварда не была для нее критичной.

Вероятнее всего, теперь он получит место во втором звене с привычным партнером Никитой Гусевым. На другом фланге легко представить Сергея Широкова или Александра Барабанова, способных сыграть и на оборону. Ясно одно — настолько мотивированного Шипачева, каким он обязан быть как минимум на ближайшие несколько недель, мы не видели очень давно. Если это произойдет в реальности, то останется только загребать дивиденды — проигравших не будет. Только победители: сам игрок, клуб, лига, сборная и болельщики.