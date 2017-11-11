Шипачев — в СКА. Проигравших нет
Возвращение нападающего выгодно всему российскому хоккею.
Возвращение нападающего выгодно всему российскому хоккею.
От возвращения Шипачева в СКА выигрывают обе стороны. Команда с прицелом на вторую часть сезона получит классного и предельно мотивированного мастера, которому необходимо срочно отбелить свою потускневшую репутацию. Если сборная России
Вариант со СКА изначально казался самым реалистичным, если бы не одно «но». Стоило только завертеться истории с уходом нападающего из «Вегаса» и его возможным возвращением в Россию, как случилось то, чего меньше всего ждали. Недавние слова Геннадия Тимченко не оставляли сомнений: в
Только тогда СКА говорил «нет», не жалея при этом денег на зарплату, но одновременно отдаляя заокеанскую мечту Шипачева. Поездка в Северную Америку у него получалось кратковременной и, даже принимая все обстоятельства пребывания в «Вегасе», скорее бесславной. По факту в НХЛ он закрепиться не сумел, что терзает его самолюбие. Вадим — человек в высшей степени амбициозный, о чем легко сделать вывод хотя бы на основании желания в 30 лет бросить все в России и попытать счастья в созданном с нуля клубе по другую сторону Атлантики.
Можно представить, как игрок отреагировал на жесткую позицию СКА. Расклад получался отрицательным во всех смыслах: минус место в сильнейшем клубе Европы, минус хорошие деньги и, скорее всего, минус участие в Олимпиаде, что само по себе стало бы приятным бонусом после упущенного шанса закрепиться в НХЛ. Остальные команды КХЛ потянуть запросы, пусть и в целом заслуженные — как никак это лучший российский центрфорвард из тех, что выступал в последние годы на родине, оказались не в состоянии. Возможно, деньги не стали бы проблемой для ЦСКА.
Но после резких фраз Тимченко ввязываться в негласную конфронтацию с руководством самого влиятельного клуба лиги себе дороже. Скорее всего, первое лицо СКА был искренен в своем убеждении относительно того, что после решения об отъезде в НХЛ «мы не можем рассчитывать на него в олимпийской сборной России». Раз так, то пусть с Шипачевым разбираются в
Бескомпромиссная позиция Тимченко сыграла свою роль. У стороны Шипачева не оставалось серьезных вариантов, как идти на поклон. Хрупкий лед в отношениях не помеха, когда речь идет деле. Его легко растопить. По нашей информации, первым оттаял Олег Знарок, поступавшийся в высшей степени профессионально. Зачем отказываться от игрока, который способен принести большую пользу? Таким образом, получается, что в имиджевом плане СКА тоже победил, протянув руку помощи звезде, втоптанной значительной частью хоккейного сообщества в землю — ведь в
На мой взгляд, это совершенно не так, просто каждому человеку нужно время и помощь в адаптации. В своей карьере Шипачев
Вероятнее всего, теперь он получит место во втором звене с привычным партнером Никитой Гусевым. На другом фланге легко представить Сергея Широкова или Александра Барабанова, способных сыграть и на оборону. Ясно одно — настолько мотивированного Шипачева, каким он обязан быть как минимум на ближайшие несколько недель, мы не видели очень давно. Если это произойдет в реальности, то останется только загребать дивиденды — проигравших не будет. Только победители: сам игрок, клуб, лига, сборная и болельщики.
Павел Климовицкий