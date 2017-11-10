Дуайер: Не сказал бы, что КХЛ отстает от НХЛ на годы

Источник: РИА "Новости"

— На сколько лет, по-вашему, КХЛ отстает от НХЛ?

— Это мой третий сезон в Континентальной лиге, и не сказал бы, что она отстает на годы. Просто другой турнир. Хоккей прогрессирует с каждым годом, и КХЛ, безусловно, тоже растет. Не только местные таланты развиваются, но и приезжают все больше классных иностранцев. В командах много ветеранов, опытных и заслуженных мастеров. Легко определить, что КХЛ — вторая по силе лига планеты.

— В какой степени вы влияете на трансферную политику клуба? Можете ли отказаться от предлагаемого руководством игрока или, наоборот, попросить усилить состав?

— Конечно, тренер хочет использовать все возможности и усилить команду. Но в то же время нужно работать с теми, кто есть в наличии сейчас. На этом и фокусируюсь.

— Есть ли у вас желание приобрести хорошего защитника-блюлайнера — такого как Ник Бэйлен, Янне Нискала или Кори Мерфи?