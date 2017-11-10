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13:02 (мск), источник: Прессбол

Дуайер: Не сказал бы, что КХЛ отстает от НХЛ на годы

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер ответил на вопросы читателей «Прессбола». Те проявили интерес как к нынешнему выступлению «Динамо», так и к прочим подробностям жизни и карьеры канадца.

Источник: РИА "Новости"

— На сколько лет, по-вашему, КХЛ отстает от НХЛ?

— Это мой третий сезон в Континентальной лиге, и не сказал бы, что она отстает на годы. Просто другой турнир. Хоккей прогрессирует с каждым годом, и КХЛ, безусловно, тоже растет. Не только местные таланты развиваются, но и приезжают все больше классных иностранцев. В командах много ветеранов, опытных и заслуженных мастеров. Легко определить, что КХЛ — вторая по силе лига планеты.

— В какой степени вы влияете на трансферную политику клуба? Можете ли отказаться от предлагаемого руководством игрока или, наоборот, попросить усилить состав?

— Конечно, тренер хочет использовать все возможности и усилить команду. Но в то же время нужно работать с теми, кто есть в наличии сейчас. На этом и фокусируюсь.

— Есть ли у вас желание приобрести хорошего защитника-блюлайнера — такого как Ник Бэйлен, Янне Нискала или Кори Мерфи?

— Само собой. Чтобы достичь в КХЛ успеха, нужны классные игроки. Это не секрет. Но мы работаем в тех условиях, которые есть. Думаю о том, как лучше выступать с нынешним составом.

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