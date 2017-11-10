Не прозябать же весь сезон в фарм-клубах команд НХЛ.
Хабаров перебрался в Хабаровск: «Амур» подписал нового защитника
К «тиграм» хоккеист перебрался из магнитогорского «Металлурга».
К «тиграм» хоккеист перебрался из магнитогорского «Металлурга».
В хоккейном клубе «Амур» из дальневосточной столицы произошли изменения в составе. Хабаровчане в обмен на денежную компенсацию забрали у магнитогорского «Металлурга» защитника Ярослава Хабарова, а также расторгли контракт с Дмитрием Лютовым.
Ярослав Хабаров родился 5 марта 1989 в Магнитогорске, является воспитанником хоккейной школы «Металлург». На протяжении всей карьеры выступал за родной клуб. В Континентальной хоккейной лиге выступает с момента её основания. Всего за «Магнитку» провёл 340 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и 80 игр в
Является обладателем Кубка Харламова и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Как сообщает
Контракт с защитником Дмитрием Лютовым хабаровский клуб расторг по обоюдному соглашению сторон.
Последним новичком «Амура» был нападающий из Канады Александр Пикар. Односторонний контракт с ним рассчитан на один год. Он уже провёл за «тигров» несколько матчей. Также к клубу присоединится форвард ярославского «Локомотива» Данил Юртайкин.