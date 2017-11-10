Хабаров перебрался в Хабаровск: «Амур» подписал нового защитника

В хоккейном клубе «Амур» из дальневосточной столицы произошли изменения в составе. Хабаровчане в обмен на денежную компенсацию забрали у магнитогорского «Металлурга» защитника Ярослава Хабарова, а также расторгли контракт с Дмитрием Лютовым.

Ярослав Хабаров родился 5 марта 1989 в Магнитогорске, является воспитанником хоккейной школы «Металлург». На протяжении всей карьеры выступал за родной клуб. В Континентальной хоккейной лиге выступает с момента её основания. Всего за «Магнитку» провёл 340 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и 80 игр в плей-офф Кубка Гагарина.

Является обладателем Кубка Харламова и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Как сообщает пресс-служба ХК «Амур», в нынешнем сезоне Ярослав Хабаров провёл за «Металлург» 20 матчей и набрал в них четыре результативных балла при показателе полезности «-1». К «тиграм» новичок присоединится уже 11 ноября.

Контракт с защитником Дмитрием Лютовым хабаровский клуб расторг по обоюдному соглашению сторон.