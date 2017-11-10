Даниил Курашов: Хочу наверстать упущенное из-за травмы
Защитник «Адмирала» и молодежной сборной России — о подготовке к зимнему чемпионату мира — 2018 и выступлении владивостокской команды в нынешнем сезоне КХЛ.
Защитник «Адмирала» и молодежной сборной России — о подготовке к зимнему чемпионату мира — 2018 и выступлении владивостокской команды в нынешнем сезоне КХЛ.
На этой неделе хоккеисты молодежной команды России проводят традиционную Суперсерию со сборными юниорских лиг, образующих Канадскую хоккейную лигу. Матчи, которые проходят в небольшом городке
Серия продлится до 16 ноября, команде Валерия Брагина предстоит провести еще три матча: один против сборной OHL и два — против Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). Одним из ключевых хоккеистов, которые попытаются помочь сборной прийти к победе, станет защитник владивостокского «Адмирала» Даниил Курашов. Он — один из немногих в составе российской молодежки, являющийся игроком основного состава команды КХЛ. Накануне вылета в Канаду 19-летний хоккеист дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о подготовке к мировому первенству, поделился мнением о причинах улучшения результатов «Адмирала» и заявил о планах третий раз выйти с дальневосточным клубом в
— В прошлом году травма оставила вас без чемпионата мира. Хотите взять реванш?
— Конечно, тогда было очень обидно пройти мимо мирового первенства
— Нет соблазна беречь себя после таких повреждений?
— Психологически такие травмы, конечно, очень влияют. Особенно когда так нелепо выбываешь на пике формы. А со мной год назад именно так произошло. К декабрю я как раз набрал отличную форму и был готов показать себя на чемпионате мира. Поэтому после возвращения на лед в голове уже на подсознательном уровне сидит: нужно избежать жесткого стыка, нельзя повторить это повреждение. Но выйдя на лед и сыграв несколько матчей, обо этом забываешь. И все травмы остаются в прошлом.
— Вы один из немногих в нынешней молодежке, кто регулярно играет в КХЛ. Ощущаете себя лидером сборной?
— Нет. У нас в команде довольно ровный состав — каждый может решить эпизод, побороться с противником в непростой момент. Разумеется, когда у тебя есть опыт на уровне КХЛ, ты стараешься подсказывать партнерам, помогать им в эпизодах, которых в их карьере пока было немного. Стараюсь разговаривать со всеми ребятами, чтобы мы были единым коллективом и могли совместно решать задачи, которые перед нами ставят тренеры.
— «Адмирал» резко улучшил свои результаты после смены Александра Андриевского на Фредрика Стиллмана. Что изменилось в работе команды после прихода нового тренера?
— Система игры и тренировки сильно не изменились. Скорее эмоционально мы чувствуем себя
— Александр Андриевский в двух предыдущих сезонах выводил «Адмирал» в
— Эмоционально выгореть он вряд ли мог. В «Ак Барсе» много лет работает один и тот же тренер Зинэтула Билялетдинов, и результаты от этого хуже не становятся. Сложно сказать, что с нами произошло. В прошлых сезонах при Андриевском мы действительно хорошо играли, вышли в
— «Адмирал» играет на короткой канадской площадке. Это может помочь вам в матчах с канадцами и американцами на молодежном чемпионате мира?
— Думаю, да. «Адмирал» уже второй сезон играет на канадской площадке — мы знаем, как будет отскакивать шайба, когда нужно совершать рывок, какой уровень борьбы при таких размерах. Это должно помочь не тратить время на адаптацию. Лично для меня хорошо, что во Владивостоке такие площадки.
— На первых порах было тяжело привыкать к этим размерам?
— Да.
— C Владивостока взял пример и хабаровский «Амур», с этого сезона играющий на похожей площадке. Вы за то, чтобы вся КХЛ последовала этому примеру?
— Я считаю, что так сама игра становится интересней. Маленькая площадка — больше моментов. Это лучше, чем держать паузу, раскатываться, прежде чем дать пас или бросить по воротам. А здесь — отдал пас, бросил, забили. Прямо как в НХЛ. Думаю, за счет этого мы можем дотянуться до их уровня. Игра будет только зрелищнее, если в КХЛ введут больше таких площадок.