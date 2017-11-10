Даниил Курашов: Хочу наверстать упущенное из-за травмы

Источник: Известия

На этой неделе хоккеисты молодежной команды России проводят традиционную Суперсерию со сборными юниорских лиг, образующих Канадскую хоккейную лигу. Матчи, которые проходят в небольшом городке Мус-Джо, станут одним из решающих этапов подготовки к молодежному чемпионату мира в Баффало. Само первенство, как всегда, состоится в новогодние праздники. Подопечные Валерия Брагина в последние годы неизменно становились призерами этого турнира, но до золотых медалей не добирались с 2011-го. Первый матч новой серии наша команда с разгромным счетом 0:7 проиграла сборной Западной хоккейной лиги (WHL), однако уже сутки спустя взяла у соперника реванш (4:3). Минувшей ночью россияне встречались со сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Серия продлится до 16 ноября, команде Валерия Брагина предстоит провести еще три матча: один против сборной OHL и два — против Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). Одним из ключевых хоккеистов, которые попытаются помочь сборной прийти к победе, станет защитник владивостокского «Адмирала» Даниил Курашов. Он — один из немногих в составе российской молодежки, являющийся игроком основного состава команды КХЛ. Накануне вылета в Канаду 19-летний хоккеист дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о подготовке к мировому первенству, поделился мнением о причинах улучшения результатов «Адмирала» и заявил о планах третий раз выйти с дальневосточным клубом в плей-офф КХЛ.

— В прошлом году травма оставила вас без чемпионата мира. Хотите взять реванш?

— Конечно, тогда было очень обидно пройти мимо мирового первенства из-за травмы. У меня вылетело плечо, и сразу стало понятно, что восстановиться к турниру я уже не успею. Хотя шансы попасть в окончательную заявку были очень хорошие. Сейчас еду в молодежную сборную — наверстывать упущенное и под руководством тренерского штаба набираться опыта в играх с партнерами по молодежке и с соперниками уровня сборной Канады.

— Нет соблазна беречь себя после таких повреждений?

— Психологически такие травмы, конечно, очень влияют. Особенно когда так нелепо выбываешь на пике формы. А со мной год назад именно так произошло. К декабрю я как раз набрал отличную форму и был готов показать себя на чемпионате мира. Поэтому после возвращения на лед в голове уже на подсознательном уровне сидит: нужно избежать жесткого стыка, нельзя повторить это повреждение. Но выйдя на лед и сыграв несколько матчей, обо этом забываешь. И все травмы остаются в прошлом.

— Вы один из немногих в нынешней молодежке, кто регулярно играет в КХЛ. Ощущаете себя лидером сборной?

— Нет. У нас в команде довольно ровный состав — каждый может решить эпизод, побороться с противником в непростой момент. Разумеется, когда у тебя есть опыт на уровне КХЛ, ты стараешься подсказывать партнерам, помогать им в эпизодах, которых в их карьере пока было немного. Стараюсь разговаривать со всеми ребятами, чтобы мы были единым коллективом и могли совместно решать задачи, которые перед нами ставят тренеры.

— «Адмирал» резко улучшил свои результаты после смены Александра Андриевского на Фредрика Стиллмана. Что изменилось в работе команды после прихода нового тренера?

— Система игры и тренировки сильно не изменились. Скорее эмоционально мы чувствуем себя по-другому — случилась встряска после смены главного тренера. С приходом Фредрика Стиллмана произошла небольшая коррекция в нашей тактике, появился определенный эффект новизны, и ребята на этой свежести восприятия стали иначе себя чувствовать. Отсюда и совсем другие результаты.

— Александр Андриевский в двух предыдущих сезонах выводил «Адмирал» в плей-офф. Что с ним произошло сейчас? Эмоциональное выгорание?

— Эмоционально выгореть он вряд ли мог. В «Ак Барсе» много лет работает один и тот же тренер Зинэтула Билялетдинов, и результаты от этого хуже не становятся. Сложно сказать, что с нами произошло. В прошлых сезонах при Андриевском мы действительно хорошо играли, вышли в плей-офф, минувшей весной на равных играли с «Авангардом» (2:4 в серии). При этом я не считаю, что мы намного хуже играли и в нынешнем розыгрыше регулярки. Но — теряли очки из-за слабой реализации моментов и случайных ошибок в обороне. Было очень много попаданий в штангу, когда несколько сантиметров оставляли нас без гола. Или же мы упускали победы на последних секундах, как со «Спартаком» (5:6 Б). В той игре вообще играли здорово и не ожидали такой концовки. Вот такие матчи у нас постоянно случались. Слава Богу, сейчас это прекратилось, мы устранили недостатки и пошли вверх в таблице. Теперь можно уже снова бороться за место в плей-офф.

— «Адмирал» играет на короткой канадской площадке. Это может помочь вам в матчах с канадцами и американцами на молодежном чемпионате мира?

— Думаю, да. «Адмирал» уже второй сезон играет на канадской площадке — мы знаем, как будет отскакивать шайба, когда нужно совершать рывок, какой уровень борьбы при таких размерах. Это должно помочь не тратить время на адаптацию. Лично для меня хорошо, что во Владивостоке такие площадки.

— На первых порах было тяжело привыкать к этим размерам?

— Да. Все-таки площадка меньше, все игроки рядом. Тяжело раскатиться, выдержать паузу — всё надо делать быстро. Так в принципе на всех площадках происходит, но в случае с канадской нужна особая скорость движения и принятия решений.

— C Владивостока взял пример и хабаровский «Амур», с этого сезона играющий на похожей площадке. Вы за то, чтобы вся КХЛ последовала этому примеру?