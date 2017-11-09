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19:13 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Нефтехимика» победили «Ладу» в товарищеском матче

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» обыграли тольяттинскую «Ладу» в контрольном матче во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Нижнекамске, завершилась со счетом 6:3 (2:2, 2:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (3), Эмиль Галимов (10), Павел Куликов (21), Ильдар Шиксатдаров (39), Робин Ганзл (42), Илья Аркалов (59). Авторами голов у тольяттинцев стали Григорий Белоусов (7) и Кирилл Капустин (11, 57).

Пауза в КХЛ связана с проведением первого этапа Евротура Кубка Карьяла.

«Нефтехимик» в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 52 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Лада» (26 очков в 29 играх) располагается на предпоследнем 13-м месте на Востоке.

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