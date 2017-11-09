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13:52 (мск), источник: Р-Спорт

Двукратный серебряный призер МЧМ Каменев может вернуться в КХЛ и играть за ЦСКА

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Двукратный серебряный призер молодежных чемпионатов мира форвард системы клуба НХЛ «Колорадо» россиянин Владислав Каменев до конца года может вернуться в Россию и играть за московский ЦСКА, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Источник: AP 2017

Каменев 6 ноября в результате обмена перешел из «Нэшвилла» в «Колорадо» и уже дебютировал в составе фарм-клуба «лавин» в AHL (Американской хоккейной лиге).

Права на 21-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежат магнитогорскому «Металлургу», откуда в 2015 году нападающий уехал в Северную Америку. В НХЛ россиянин провел два матча, в АХЛ — 138 в регулярных чемпионатах (и набрал 97 очков).

«Права на Каменева в КХЛ принадлежат “Металлургу”, с нашей стороны было бы некорректно что-то комментировать. Могу высказать только свое мнение в целом по тенденции. Это здорово, что ребята принимают решение возвращаться, играть там, где они выросли. Это здорово со всех точек зрения: так растет и конкурентоспособность КХЛ, так определенно выигрывает и сборная России», — сказал агентству «Р-Спорт» президент ЦСКА Игорь Есмантович.

«Информации такой нет, права на Владислава Каменева принадлежат «Металлургу», — сказал агентству «Р-Спорт» вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

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