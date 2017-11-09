Двукратный серебряный призер МЧМ Каменев может вернуться в КХЛ и играть за ЦСКА

Каменев 6 ноября в результате обмена перешел из «Нэшвилла» в «Колорадо» и уже дебютировал в составе фарм-клуба «лавин» в AHL (Американской хоккейной лиге).

Права на 21-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежат магнитогорскому «Металлургу», откуда в 2015 году нападающий уехал в Северную Америку. В НХЛ россиянин провел два матча, в АХЛ — 138 в регулярных чемпионатах (и набрал 97 очков).