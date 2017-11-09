Двукратный серебряный призер МЧМ Каменев может вернуться в КХЛ и играть за ЦСКА
МОСКВА, 9 ноя —
МОСКВА, 9 ноя —
Каменев 6 ноября в результате обмена перешел из «Нэшвилла» в «Колорадо» и уже дебютировал в составе
Права на 21-летнего хоккеиста в КХЛ принадлежат магнитогорскому «Металлургу», откуда в 2015 году нападающий уехал в Северную Америку. В НХЛ россиянин провел два матча, в АХЛ — 138 в регулярных чемпионатах (и набрал 97 очков).
«Права на Каменева в КХЛ принадлежат “Металлургу”, с нашей стороны было бы некорректно
«Информации такой нет, права на Владислава Каменева принадлежат «Металлургу», — сказал агентству «Р-Спорт»