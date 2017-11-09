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13:14 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» 9 декабря проведет ретро-матч против «Слована» в рамках чемпионата КХЛ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проведет уже ставший традиционным ретро-матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), команда сыграет 9 декабря против братиславского «Слована» на домашней арене в «Парке Легенд». Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Источник: РИА "Новости"

В предыдущие годы «Спартак» проводил ретро-матч 22 декабря, в день рождения клуба. В текущем сезоне, как ранее сообщалось, лига поздно приняла запрос команды на организацию встречи. К тому времени календарь уже был сверстан.

«За два предыдущих года мы смогли убедиться, что придуманный нами формат проведения ретро-матчей пришелся по душе многочисленным болельщикам, — заявил генеральный директор “Спартака” Андрей Верёвко. — В обществе сейчас действительно есть запрос на фильмы и книги прошлых лет, на моду и предметы быта, люди с удовольствием откликаются на события недавней истории. Одним словом, ностальгируют, что вполне понятно — в уголках нашей памяти всегда остаются светлые и радостные моменты молодости».

«Предстоящий ретро-матч мы посвящаем 80-м годам ХХ века. Это были годы больших перемен, которые оказали огромное влияние на последующую историю развития нашей страны. Это были и годы расцвета отечественного хоккея, когда наша страна доминировала на мировой арене, а игроков сборной СССР по именам и фамилиям знали все — от пионеров до бабушек у подъезда. И нам приятно вспомнить, что спартаковцы в те времена были в национальной команде на ведущих ролях», — добавил Верёвко.

В истории выступления «Спартака» в КХЛ на домашней арене красно-белых было сыграно два ретро-матча, приуроченных ко дню основания клуба. В 2015 году игра «Спартака» с финским «Йокеритом» во дворце в Сокольниках была стилизована под 60-е годы. Спустя год организаторы игры красно-белых с «Локомотивом» в «ВТБ Ледовом дворце» передали атмосферу 1946 года, когда «Спартак» провел свой первый матч в чемпионате СССР.

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