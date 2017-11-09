«Спартак» 9 декабря проведет ретро-матч против «Слована» в рамках чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В предыдущие годы «Спартак» проводил ретро-матч 22 декабря, в день рождения клуба. В текущем сезоне, как ранее сообщалось, лига поздно приняла запрос команды на организацию встречи. К тому времени календарь уже был сверстан.

«За два предыдущих года мы смогли убедиться, что придуманный нами формат проведения ретро-матчей пришелся по душе многочисленным болельщикам, — заявил генеральный директор “Спартака” Андрей Верёвко. — В обществе сейчас действительно есть запрос на фильмы и книги прошлых лет, на моду и предметы быта, люди с удовольствием откликаются на события недавней истории. Одним словом, ностальгируют, что вполне понятно — в уголках нашей памяти всегда остаются светлые и радостные моменты молодости».

«Предстоящий ретро-матч мы посвящаем 80-м годам ХХ века. Это были годы больших перемен, которые оказали огромное влияние на последующую историю развития нашей страны. Это были и годы расцвета отечественного хоккея, когда наша страна доминировала на мировой арене, а игроков сборной СССР по именам и фамилиям знали все — от пионеров до бабушек у подъезда. И нам приятно вспомнить, что спартаковцы в те времена были в национальной команде на ведущих ролях», — добавил Верёвко.