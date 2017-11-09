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04:44 (мск), источник: Восток Медиа

Вратарь хабаровского «Амура» стал лучшим в КХЛ

Юху Метсолу признали сильнейшим голкипером 11-й недели чемпионата.

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала четырёх сильнейших игроков 11-й недели чемпионата. В их число вошёл вратарь хабаровского «Амура» Юха Метсола. В последних четырёх матчах он одержал в составе «тигров» четыре победы, одну встречу отстояв на ноль.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, голкипер команды из дальневосточной столицы отразил на 11-й неделе чемпионата 97,8 процентов бросков. Коэффициент надёжности финского вратаря сейчас равен 0,67.

Лучшим защитником признали Романа Савченко из астанинского «Барыса», нападающим — Сергея Шумакова из столичного ЦСКА, новичком назван защитник Павел Воробей из пекинского «Куньлунь Ред Стар».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «тигры» преодолели полосу неудач и, наконец, почувствовали вкус побед. На своём льду подопечные Андрея Мартемьянова сначала обыграли в овертайме нижнекамский «Нефтехимик» — 5:4, затем взяли верх над казанским «Ак Барсом» — 3:1, обошли с таким же счётом уфимский «Салават Юлаев» и завершили серию «сухой» победой над ХК «Сочи» —2:0.

После перерыва в чемпионате хабаровчане продолжат играть дома. «Тиграм» предстоит встретиться с сильнейшими командами КХЛ: питерским СКА и ярославским «Локомотивом». Также «Амур» проведёт матчи с московским и минским «Динамо».

Сейчас в активе команды Андрея Мартемьянова 40 очков. С этим набором хабаровчане занимают 11-ю строчку турнирной таблицы КХЛ в Восточной конференции.

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