КХЛ может ввести двухминутный штраф за неверный запрос на положение «вне игры»

«По моей информации, уже на Кубке Карьяла будет опробован новый формат запроса тренера на положение “вне игры”, — сказал Анисимов. — Тренер сможет делать запрос неограниченное количество раз, однако в случае, если “вне игры” не будет определено, на команду накладывается двухминутный штраф. Последим за тем, как это будет выглядеть и, возможно, внедрим со следующего сезона и в КХЛ. По крайней мере, это станет поводом для обсуждения с рабочей группой, для таких вещей она и создается».

«Такие совещания обязательно надо проводить ежегодно, а, возможно, и чаще. Сегодня присутствовали генеральные менеджеры практически всех клубов КХЛ, и я очень рад, что они откликнулись, благодарен им за то, что приехали и сказали все, что думают. Такая обратная связь от людей, непосредственно руководящих оперативной работой в клубах, очень важна, мы услышали все мнения, все записали, с чем-то согласились, с чем-то — нет; одним словом, царила хорошая рабочая атмосфера. В каких-то моментах мы можем общаться и на повышенных тонах, но при этом, я надеюсь, мы все — в одном окопе, делаем общее дело», — отметил Анисимов.