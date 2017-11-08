«Трактор» не собирается расставаться с Францоузом

«Очень хорошо, что Павел небезразличен и так рвётся в бой. В «Тракторе» два равнозначных сильных вратаря, на обоих мы рассчитываем. Как все помнят, в прошлом сезоне сначала тоже больше играл Демченко, потом — Францоуз. Сейчас позади только половина чемпионата, делать какие-то выводы, разумеется, преждевременно. C конца сентября по начало ноября наша команда выиграла одиннадцать матчей, в том числе, четыре из пяти последних, а как известно, победный состав не меняют — поэтому играл Демченко. В «Тракторе» в этом смысле присутствует исключительно спортивный принцип.