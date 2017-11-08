Московское «Динамо» расторгло контракт с форвардом Сакари Салминеном

29-летний Салминен перешёл в московский клуб в середине сентября, подписав контракт до конца сезона. В этом сезоне принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и отметился 8 (2+6) баллами за результативность при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 135 (47+88) очков в 204 матчах за «Торпедо», «Йокерит» и московское «Динамо» при показателе полезности «+19».