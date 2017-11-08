Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
На 53-м году жизни умер актер Тарас Денисенко
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Текущие события
Хоккей. Европа
20:00
Швеция
Чехия
Хоккей. Европа
22:15
Швейцария
Канада
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ3
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз3
Ванкувер Кэнакс5
Хоккей. НХЛ
9.11
Торонто Мэйпл Ливз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
9.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс3
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз1
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОТ1
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз3
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Нэшвилл Предаторз3
Все события
СМИ: Раскрыт обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Шипулин снова побеждает. Но поедет ли он на Олимпиаду?
Допинг на господдержке: МОК назвал дату вердикта
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Почему врач вам не френд
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» расторгло контракт с форвардом Сакари Салминеном

Московское «Динамо» расторгло контракт с финским нападающим Сакари Салминеном по обоюдному согласию сторон.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний Салминен перешёл в московский клуб в середине сентября, подписав контракт до конца сезона. В этом сезоне принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата и отметился 8 (2+6) баллами за результативность при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 135 (47+88) очков в 204 матчах за «Торпедо», «Йокерит» и московское «Динамо» при показателе полезности «+19».

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3
Адвокат Поветкина: Главную проблему мы решили
Шипулин снова побеждает. Но поедет ли он на Олимпиаду?
Допинг на господдержке: МОК назвал дату вердикта
Telegraph: Слуцкий в случае увольнения может перейти в «Челси»
Олимпийская сборная России готовится покорить Германию
6 канадцев, тренер-чемпион НХЛ. Кто играет в сборной Южной Кореи
Новости
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь