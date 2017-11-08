Роман Савченко из «Барыса» признан лучшим защитником по итогам недели в КХЛ

За четыре матча Савченко отличился один раз и отметился одной результативной передачей. При этом его шайба в игре с «Йокеритом» (4:0) стала победной. При этом все матчи Савченко заканчивал с положительным показателем полезности. Казахстанский защитник также провел три силовых приема и заблокировал пять броском соперников.