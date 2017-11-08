Агент Францоуза рассказал о конфликте чешского вратаря с «Трактором»
Хоккейный агент Роберт Шпаленка, представляющий интересы вратаря «Трактора» Павла Францоуза, рассказал о конфликте голкипера с клубом.
Хоккейный агент Роберт Шпаленка, представляющий интересы вратаря «Трактора» Павла Францоуза, рассказал о конфликте голкипера с клубом.
Францоуз недоволен количеством игрового времени и намерен сменить команду.
«Я уже несколько раз разговаривал с генеральным менеджером “Трактора” Евгением Губаревым и обсуждал эту ситуацию. Летом у Францоуза было два предложения из НХЛ. Паша мог уехать в Америку, но у него был контракт с “Трактором”. Клуб очень не хотел его отпускать. Мы
Реальность, однако, совсем другая. Из 29 игр в этом сезоне Демченко начинал 19, а Францоуз — 10. То есть Демченко играет в два раза больше. И это притом что у моего клиента были хорошие показатели как в прошлом сезоне, так и в этом. Францоуз — кандидат на то, чтобы стать первым номером сборной Чехии на Олимпиаде. Однако без практики в клубе выиграть конкуренцию в национальной команде невозможно.
Францоуз расстроен настолько, что хочет расторгнуть контракт и уехать. Я