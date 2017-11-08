Павел Воробей признан лучшим молодым игроком недели чемпионата КХЛ
КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели. В частности, лучшим новичком признан белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей, в трех матчах набравший 2 (1+1) очка.
КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели. В частности, лучшим новичком признан белорусский защитник «Куньлуня» Павел Воробей, в трех матчах набравший 2 (1+1) очка.
Его шайба в ворота «Нефтехимика» стала победной. 20-летний защитник китайского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности, в среднем проводил на льду 10 минут 19 секунд и нанес 8 бросков по воротам.
Лучшим вратарем признан Юха Метсола из «Амура», в трех матчах одержавший три победы, в том числе одну — «на ноль». Голкипер хабаровчан отразил 97,8 процента бросков при коэффициенте надежности 0,67. Лучшим защитником признан Роман Савченко из «Барыса», одержавший вместе с командой победы во всех четырех матчах недели.
Защитник казахстанского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Савченко набрал в этих встречах 2 (1+1) очка, его шайба в ворота «Йокерита» стала победной.
Защитник «Барыса» провел три силовых приема и заблокировал 5 бросков соперников. Лучшим нападающим признан Сергей Шумаков из ЦСКА, в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший 5 (4+1) очков.
Форвард армейского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». Его шайбы в ворота «Сибири» и «Югры» стали победными. В