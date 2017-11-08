Как посещают матчи «Барыса» в этом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Как показывает статистика, в связи с успешными выступлениями астанинского «Барыса», на матчи столичной команды стали лучше ходить.

Болельщики регулярно жалуются на гегемонию СКА и ЦСКА, но при этом продолжают охотно ходить на хоккей, обеспечивая КХЛ очень приличные показатели. Средняя посещаемость перед ноябрьским перерывом — 6021 зритель. Очевидно, что до самого окончания сезона за победу в номинации «самая посещаемая команда» будут бороться минское «Динамо» и питерский СКА.

Худшую посещаемость в текущем сезоне показывает «Куньлунь». И это неудивительно, ведь команда из Пекина, по всей видимости, надолго прописалась в Шанхае. А местные любители хоккея не ходят на «красных звёзд»: отношения между столицей Китая и Шанхаем примерно такие же, как и между Москвой и Санкт-Петербургом. Да и сам хоккей «железного» Майка Кинэна пока совсем не радует стальным блеском.

Самый посещаемый, как и следовало ожидать, — Дивизион Боброва. Там самые большие арены в лиге, там самые успешные команды. Однако, удивительно, что если брать значения заполняемости арен, то лидирует Восток.

Средняя посещаемость в КХЛ выросла. Перед прошлогодним ноябрьским перерывом она составляла 5920 зрителей — прирост 101 зритель. Учитывая, что аудитория КХЛ возрастает с приближением матчей плей-офф можно предположить, что посещаемость лиги превзойдет прошлогодний показатель.

Средняя посещаемость по месяцам различается. В августе, когда сезон только стартует, болельщики заинтригованы тем, что же будет представлять из себя их клуб. Второй месяц каждого сезона показывает спад интереса у публики. В октябре, когда сезон выходит на полноценную мощь, народ либо возвращается на трибуны, либо же смотрит хоккей исключительно по местным каналам. Ноябрь обычно показывает приличную посещаемость, во многом связанную с тем, что в начале месяца бывают праздничные выходные. Нынешний сезон не исключение. На данный момент первая неделя ноября показывает наибольшую заинтересованность у аудитории за весь сезон. Традиционно самый посещаемый месяц сезона — январь с затяжными новогодними праздниками.

Безусловно, стоит признать, что рост посещаемости обусловлен во многом исключением из лиги новокузнецкого «Металлурга» и загребского «Медвешчака». Российский клуб традиционно был на задворках КХЛ, и местные жители на него особо не ходили. Хорваты же в некоторой степени растеряли интерес к хоккею после провальных сезонов и необдуманной политики руководства клуба. Так что, если бы в КХЛ все также выступали 29 команд, средняя посещаемость по лиге была бы явно ниже шести тысяч.

Также возросла аудитория матчей по сравнению со стартом регулярки. Причиной этому, прежде всего, можно назвать заметное улучшение показателей в Минске и Нижнекамске. На самом деле, средняя посещаемость КХЛ очень зависима от Минска, ведь там самая большая арена. Разница между средними 11 и 14 тысячами вроде бы невелика, но если брать всю лигу, то это порядка 100 человек на одном матче. Так что чем лучше ходят на хоккей в столице Беларуси, тем лучше показатель по лиге в целом.