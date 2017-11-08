Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Полпреду президента РФ может грозить пожизненный срок на Украине
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
МОК отреагировал на статью о запрете гимна РФ на Олимпиаде
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ3
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз3
Ванкувер Кэнакс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс3
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз1
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОТ1
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз3
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. Европа
20:00
Швеция
Чехия
Все события
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
ПСЖ нужно продать игроков на € 80 млн, чтобы не исключили из ЛЧ
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Нью-Джерси»
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
09:54 (мск), источник: Sports.kz

Как посещают матчи «Барыса» в этом сезоне КХЛ

Спортивная редакция «БИЗНЕС Online» подвела итоги посещаемости первой половины чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Как показывает статистика, в связи с успешными выступлениями астанинского «Барыса», на матчи столичной команды стали лучше ходить.

Болельщики регулярно жалуются на гегемонию СКА и ЦСКА, но при этом продолжают охотно ходить на хоккей, обеспечивая КХЛ очень приличные показатели. Средняя посещаемость перед ноябрьским перерывом — 6021 зритель. Очевидно, что до самого окончания сезона за победу в номинации «самая посещаемая команда» будут бороться минское «Динамо» и питерский СКА.

Худшую посещаемость в текущем сезоне показывает «Куньлунь». И это неудивительно, ведь команда из Пекина, по всей видимости, надолго прописалась в Шанхае. А местные любители хоккея не ходят на «красных звёзд»: отношения между столицей Китая и Шанхаем примерно такие же, как и между Москвой и Санкт-Петербургом. Да и сам хоккей «железного» Майка Кинэна пока совсем не радует стальным блеском.

Самый посещаемый, как и следовало ожидать, — Дивизион Боброва. Там самые большие арены в лиге, там самые успешные команды. Однако, удивительно, что если брать значения заполняемости арен, то лидирует Восток.

Средняя посещаемость в КХЛ выросла. Перед прошлогодним ноябрьским перерывом она составляла 5920 зрителей — прирост 101 зритель. Учитывая, что аудитория КХЛ возрастает с приближением матчей плей-офф можно предположить, что посещаемость лиги превзойдет прошлогодний показатель.

Средняя посещаемость по месяцам различается. В августе, когда сезон только стартует, болельщики заинтригованы тем, что же будет представлять из себя их клуб. Второй месяц каждого сезона показывает спад интереса у публики. В октябре, когда сезон выходит на полноценную мощь, народ либо возвращается на трибуны, либо же смотрит хоккей исключительно по местным каналам. Ноябрь обычно показывает приличную посещаемость, во многом связанную с тем, что в начале месяца бывают праздничные выходные. Нынешний сезон не исключение. На данный момент первая неделя ноября показывает наибольшую заинтересованность у аудитории за весь сезон. Традиционно самый посещаемый месяц сезона — январь с затяжными новогодними праздниками.

Безусловно, стоит признать, что рост посещаемости обусловлен во многом исключением из лиги новокузнецкого «Металлурга» и загребского «Медвешчака». Российский клуб традиционно был на задворках КХЛ, и местные жители на него особо не ходили. Хорваты же в некоторой степени растеряли интерес к хоккею после провальных сезонов и необдуманной политики руководства клуба. Так что, если бы в КХЛ все также выступали 29 команд, средняя посещаемость по лиге была бы явно ниже шести тысяч.

Также возросла аудитория матчей по сравнению со стартом регулярки. Причиной этому, прежде всего, можно назвать заметное улучшение показателей в Минске и Нижнекамске. На самом деле, средняя посещаемость КХЛ очень зависима от Минска, ведь там самая большая арена. Разница между средними 11 и 14 тысячами вроде бы невелика, но если брать всю лигу, то это порядка 100 человек на одном матче. Так что чем лучше ходят на хоккей в столице Беларуси, тем лучше показатель по лиге в целом.

Степень популярности клубов в лиге в целом выражают именно показатели гостевых матчей.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Стоилов рассказал о своем будущем в «Астане»
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3
Касильяс стал обладателем награды Golden Foot
ПСЖ нужно продать игроков на € 80 млн, чтобы не исключили из ЛЧ
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Нью-Джерси»
Слуцкий сохранит пост тренера «Халла» до конца сезона
Олимпийская сборная России готовится покорить Германию
«Питтсбург» обыграл «Аризону», Малкин набрал три очка
Спорт-Экспресс
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь