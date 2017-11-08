Минское «Динамо» на полпути — хотелось бы подрасти

КХЛ — удивительная лига. Только здесь в интересах сборной сезон стартует летом, а неудачники могут уйти в отпуск уже в феврале. Только здесь лимит на легионеров распространяется не на все клубы. Только здесь чемпион России, было дело, абсурдно определялся по итогам «гладкого» первенства. Наконец, только здесь первая из трех запланированных пауза наступает по истечении большей части «регулярки». Минское «Динамо» ушло на перерыв после субботнего домашнего проигрыша «Северстали» (1:2). Это был матч, которым «зубры» де-юре открыли вторую половину своей обязательной программы. Пора подвести итоги первой.



«Зубры» долго запрягают, но не всегда быстро едут. Чтобы как следует раскатиться, минчанам мало традиционной предматчевой разминки. В большинстве поединков они ловили нужный ритм, лишь пропустив болезненный удар, а то и несколько ударов под дых. Роль догоняющих им привычнее, нежели роль преследуемых. Цифры красноречивы: сразу в 15 баталиях из 29 «бело-синие» ни секунды не вели в счете; это худшая команда лиги по игре в первых периодах (3 победы, 12 ничьих и 14 поражений при разнице 7−23); лишь 5 из 12 викторий добыты без проявлений воли… Иными словами, «зубры» чаще вынуждены отыгрываться и созидать, что, ясное дело, сложнее, чем разрушать, удерживая преимущество.



Можно, конечно, вспомнить умопомрачительный камбэчище с «Магниткой» (с 0:3 на 5:3) и сказать, что у команды стальные яйца несгибаемый характер, но ведь наивно думать, что подобные чудеса она поставит на поток. Куда вероятнее, что, пропустив в очередной раз первым, «Динамо» не вернется в игру, а потерпит безвольное поражение — например, такое, как в Подольске (0:4) от заваливающего сезон и, не исключено, доживающего последний год в КХЛ «Витязя».



Тренерский штаб чересчур молод и мягок. Горди Дуайеру всего 39, его помощникам Сергею Стасю и Константину Кольцову — 43 и 36, тренеру вратарей Андрею Кудину — 47. Это один из самых молодых штабов наставников в КХЛ, ведомый к тому же самым молодым хэдкоучем. При этом опыт работы в лиге до нынешнего сезона имел лишь рыжеволосый канадец, пару лет без особых успехов возглавлявший «Медвещак». Кольцов вовсе абсолютный дебютант. Так стоит ли удивляться, что на сто процентов обновленный по сравнению с прошлым сезоном тренерский корпус не в силах дотянуться до планки, установленной предшественниками во главе с Крэйгом Вудкрофтом?



Теперешнего рулевого «Серветта» с его сложным характером и неумением находить общий язык с некоторыми подопечными не назовешь эталоном, но главным мерилом работы тренера всегда был результат, и его мистер Вудкрофт давал. Хотя, следует признать, в распоряжении у Крэйга был кадровый ресурс побогаче того, которым довольствуется Дуайер. И все же есть ощущение, что Горди с ассистентами могли бы выжать из команды больше, если бы были жестче в своих решениях. Думается, для профилактики не помешала бы публичная порка отдельных явно разочаровывающих исполнителей. Дуайер же к ним не по-тафгайски чересчур снисходителен. Матерухин, Лингле, Степанов, Денисов, Гаврус предоставили уйму поводов для критики, но Горди делал вид, что не замечает этого, и продлевал парням кредит доверия. Даже помещение на драфт отказов Дюкова и Матерухина рулевой оставил без комментариев. Мол, в моем фокусе только те, кто остается в команде.



Это Майк Кинэн после откровенно ужасного матча норовит устроить разгром в раздевалке. Тогда как тренер «зубров» на пресс-конференциях избегает острых углов и старается акцентировать внимание на позитивных моментах, даже если их было раз-два и обчелся. Может, после деспота Вудкрофта игрокам и по душе демократичный дуайеровский подход, но со стороны он кажется неуклюжей попыткой состроить хорошую мину при невзрачной игре.



Легионерская тройка нападения не оправдывает авансов. Утверждение может показаться спорным, если взглянуть на клубный список бомбардиров, где четыре верхние строки занимают исключительно иностранцы: Хауден (16 очков), Граньяни (15), Фонтэйн (13), Скилли (10). Как видно, среди лучших ударное легионерское звено в полном составе. Вот только не скажешь, что призванный летом вести за собой заокеанский десант достаточно продуктивен. В былые годы Эллисон, Клинкхаммер, Чичу, Щехура приучили нас к тому, что гроссмейстерский показатель «очко в среднем за игру» отнюдь не фантастика. И проблема в том, что до этого ориентира Хаудену со товарищи ой как далеко.



Хауден, Фонтэйн и Скилли никогда прежде не выступали в КХЛ, но трудности с адаптацией к новой лиге и большим площадкам не могут служить оправданием. Уже потому, что есть замечательный пример прямо противоположного эффекта. «Барыс», сенсационно оккупировавший восточный трон, ведут за собой такие же неофиты-дебютанты КХЛ — Диц, Вей и Фрэттин. И не просто ведут за собой, а в компании с Доусом буквально разрывают лигу. У защитника Дица 18 (7+11) баллов в 20 матчах, у форварда Фрэттина — 26 (11+15) в 25, а у лидирующего в бомбардирской гонке во всей КХЛ Вея — 42 (11+31) в 31! Как говорится, почувствуйте разницу.



Контраст спецбригад: меньшинство гораздо эффективнее большинства. «Медвещак» с Дуайером у штурвала лидировал в КХЛ по количеству штрафа. Неудивительно, что и «Динамо» с приходом бывшего тафгая, пропагандирующего силовой хоккей, стало чаще удаляться и сейчас имеет статус самой грубой команды сезона. 16,2 минуты штрафа в среднем за игру (471 в 29 матчах) — худший показатель в лиге. Для сравнения, соперники в сражениях с «зубрами» заработали всего 317 минут штрафа — чище работали только против «Сочи», рижского «Динамо» и «Адмирала». Однако перебор удалений белорусский клуб компенсирует добротным процентом надежности в меньшинстве: с показателем 84,1 он 5-й в соответствующем реестре лиги после СКА (92,6), «Ак Барса» (87,1), «Йокерита» (85) и «Авангарда» (84,8).



«Пенальти-киллеры» — красавчики, вопросов нет. Увы, этого не скажешь о бригадах по реализации лишнего. Это в прошлом году «бело-синие» часто побеждали исключительно за счет умения пользоваться в момент истины численным преимуществом. Сегодня остается разве что вспоминать те голы Матерухина или Эллисона с ностальгией, потому что нынешняя отдача не выдерживает критики. Конвертировав лишь 16 попыток из 114 (14 процентов реализации), «Динамо» позорно делит с «Торпедо» предпоследнее место в этой номинации. Дуайер перепробовал тучу вариантов, а воз и ныне там. Хуже того, «зубры» уже шесть раз позволяли соперникам отличиться, когда имели на игрока больше. Кстати, «Медвещак» при Горди также не блистал в большинстве: в сезоне-2015/16 загребцы заняли 20-е место из 28, а годом позже — 22-е из 29. Как там говорят: один раз — случайность, два — совпадение, три — закономерность?..



«Динамо» находится на своем месте. Наши ожидания — наши проблемы. В превью к сезону автор напророчил «зубрам» 10-е место на «Западе» — и пока прогноз в отношении белорусского полпреда сбывается в точности. Отставание от зоны плей-офф составляет 7 очков — как будто ничего смертельного, и не такое нивелировалось. Но и обнадеживающего негусто. Квартет лидеров конференции — СКА, ЦСКА, «Йокерит» и «Локомотив» — недосягаем, то есть о преимуществе своего льда в плей-офф можно забыть. Равно как и о хотя бы повторении клубного рекорда, установленного в прошлом году.



Сегодня не до жиру, выйти в плей-офф с 8-го места — за счастье. Благо времени на исправление ситуации целая зима, да и конкуренты спотыкаются раз за разом. «Слован» с рижскими одноклубниками едва ли всплывут со дна. Остается семь претендентов на четыре кубковые вакансии. Минчанам, опережающим «Витязь», нужно подняться еще как минимум на пару строк. Смогут?..

