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19:18 (мск), источник: Р-Спорт

ХК «Сибирь» снова поместил нападающего Алексея Сопина в список отказов

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» во второй раз поместила форварда Алексея Сопина в список отказов, сообщается в официальном микроблоге КХЛ в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

В предыдущий раз 30-летний нападающий оказался в списке отказов 24 октября.

В текущем сезоне Сопин провел 9 матчей в КХЛ за новосибирцев, отметившись одной результативной передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сопин является обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

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