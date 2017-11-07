Около десяти болельщиков договорились с командой, что пока футболисты тренируются, им приготовят еду.
ХК «Сибирь» снова поместил нападающего Алексея Сопина в список отказов
МОСКВА, 7 ноя —
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МОСКВА, 7 ноя —
В предыдущий раз 30-летний нападающий оказался в списке отказов 24 октября.
В текущем сезоне Сопин провел 9 матчей в КХЛ за новосибирцев, отметившись одной результативной передачей.
Сопин является обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».