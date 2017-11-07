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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» одолела «Слован» и вернулась в зону плей-офф

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 3:1.

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Павла Зубова выиграли четыре из пяти последних встреч.

Заброшенными шайбами в составе хозяев сумели отметиться Игорь Левицкий, Патрик Закриссон и Андрей Ермаков. Единственный гол братиславской команды записал на свой счёт Марек Вьеденски.

Сибирь 3:1
(1:0, 1:0, 1:1)
Слован
7.11.2017, 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Павел Зубов Эдуард Занковец
Вратари
Александр Салак Якуб Штепанек 58:15
1-й период
06:08 Игорь Левицкий (Ан. Ермаков, Й. Энлунд)
10:25
10:37 Дмитрий Лукин
11:29 Андрей Ермаков
Марек Вьеденски 12:05
15:10
Томаш Ворачек 15:45
Томаш Ворачек 15:45
2-й период
Юрай Микуш 21:24
Колби Геноуэй 27:41
29:23 Патрик Закриссон (В. Основин, А. Бергстрем)
31:23 Кирилл Воробьев
37:55 Константин Алексеев
37:55 Константин Алексеев
3-й период
Марек Вьеденски (З. Бойчак, Ю. Микуш) 42:10
Кэм Баркер 45:58
46:26 Андрей Ермаков (А. Бергстрем)
Статистика
33 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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