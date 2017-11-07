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«Сибирь» одолела «Слован» и вернулась в зону плей-офф
Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 3:1.
Новосибирская «Сибирь» на домашней арене одержала победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 3:1.
Подопечные Павла Зубова выиграли четыре из пяти последних встреч.
Заброшенными шайбами в составе хозяев сумели отметиться Игорь Левицкий, Патрик Закриссон и Андрей Ермаков. Единственный гол братиславской команды записал на свой счёт Марек Вьеденски.
|Павел Зубов
|Эдуард Занковец
|Александр Салак
|Якуб Штепанек 58:15
|1-й период
|06:08
|Игорь Левицкий (Ан. Ермаков, Й. Энлунд)
|10:25
|10:37
|Дмитрий Лукин
|11:29
|Андрей Ермаков
|Марек Вьеденски
|12:05
|15:10
|Томаш Ворачек
|15:45
|Томаш Ворачек
|15:45
|2-й период
|Юрай Микуш
|21:24
|Колби Геноуэй
|27:41
|29:23
|Патрик Закриссон (В. Основин, А. Бергстрем)
|31:23
|Кирилл Воробьев
|37:55
|Константин Алексеев
|37:55
|Константин Алексеев
|3-й период
|Марек Вьеденски (З. Бойчак, Ю. Микуш)
|42:10
|Кэм Баркер
|45:58
|46:26
|Андрей Ермаков (А. Бергстрем)
|33
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)