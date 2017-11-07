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18:26 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ дисквалифицировала форварда московского «Динамо» Дмитрия Марковина на два матча

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Дмитрия Марковина на два матча, сообщается на сайте лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в понедельник на своем льду уступило череповецкой «Северстали» со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. На 37-й минуте встречи Марковин провел силовой прием против защитника «Северстали» Вадима Кудако, который не смог продолжить игру.

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Во вторник СДК КХЛ на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наложенное на Марковина наказание за «толчок на борт» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5 мин+20 мин), а также дисквалифицировать нападающего на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, СДК КХЛ дисквалифицировал нападающего нижегородского «Торпедо» Геннадия Столярова на один матч. Помимо дисквалификации форвард нижегородцев заплатит денежный штраф.

Наказание Столярова последовало после того, как в матче против казанского «Ак Барса», за удар соперника клюшкой он получил большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф.

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