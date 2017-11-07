КХЛ дисквалифицировала форварда московского «Динамо» Дмитрия Марковина на два матча

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в понедельник на своем льду уступило череповецкой «Северстали» со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. На 37-й минуте встречи Марковин провел силовой прием против защитника «Северстали» Вадима Кудако, который не смог продолжить игру.

Во вторник СДК КХЛ на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наложенное на Марковина наказание за «толчок на борт» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5 мин+20 мин), а также дисквалифицировать нападающего на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, СДК КХЛ дисквалифицировал нападающего нижегородского «Торпедо» Геннадия Столярова на один матч. Помимо дисквалификации форвард нижегородцев заплатит денежный штраф.