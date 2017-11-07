Защитника хабаровского «Амура» наказали за опасную игру

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги наказал защитника хабаровского хоккейного клуба «Амур» за опасную игру высоко поднятой клюшкой. «Тигр» получил не только минутный штраф, но и денежный.

Во время матча с «Салаватом Юлаевым» от действий Дмитрия Шведенко пострадал нападающий гостей Евгений Коротков. Травму он получил в середине второго периода, когда у ворот «Амура» возник опасный момент. Защитник не только ударил соперника, но и проехал на нём сверху около метра. После этого на лёд форвард так и не вышел.

Как писало РИА «Восток-Медиа», матч с уфимским «Салаватом Юлаевым» хабаровский «Амур» провёл в дальневосточной столице 4 ноября. Несмотря на напор гостей и многочисленные удаления, «тигры» сумели одержать победу. Встреча завершилась со счётом 3:1.