Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас Старз1
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон Брюинз5
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
овертайм
Торонто Мэйпл Ливз3
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Аризона Койотс2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Слован
Хоккей. КХЛ
6.11
Ак Барс1
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
6.11
ХК Динамо0
Северсталь1
Все события
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Андреа Пирло: Мой путь футболиста подошел к концу
Мутко: Гончаренко говорит о предвзятом судействе. Смешно просто
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
Как соцсети меняют медицину
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
14Сборная России: они сыграют против Месси
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
05:34 (мск), источник: Восток Медиа

Защитника хабаровского «Амура» наказали за опасную игру

Дмитрий Швиденко расплатится за травму, нанесённую Евгению Короткову.

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги наказал защитника хабаровского хоккейного клуба «Амур» за опасную игру высоко поднятой клюшкой. «Тигр» получил не только минутный штраф, но и денежный.

Во время матча с «Салаватом Юлаевым» от действий Дмитрия Шведенко пострадал нападающий гостей Евгений Коротков. Травму он получил в середине второго периода, когда у ворот «Амура» возник опасный момент. Защитник не только ударил соперника, но и проехал на нём сверху около метра. После этого на лёд форвард так и не вышел.

Как писало РИА «Восток-Медиа», матч с уфимским «Салаватом Юлаевым» хабаровский «Амур» провёл в дальневосточной столице 4 ноября. Несмотря на напор гостей и многочисленные удаления, «тигры» сумели одержать победу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Ранее два других защитника «Амура» получили более жёсткие наказания. Агентство писало, что спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Максима Кондратьева на два матча и Дениса Кузьмина на одну игру. Эпизоды произошли в конце первого и в начале второго периодов, когда команды находились в зоне хозяев. За нарушения во время матча с казанским «Ак Барсом» подопечные Андрея Мартемьянова получили и денежные штрафы. Дисквалификацию оба «тигра» уже отбыли.

 Журналист-дальневосточник ранен в Сирии
Поддубский остаётся: домашнее поражение СКА огорчило руководство клуба
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи
Команда, которая точно не поедет на ОИ. Лучший состав России
Андреа Пирло: Мой путь футболиста подошел к концу
Мутко: Гончаренко говорит о предвзятом судействе. Смешно просто
Баскетболисты ЦСКА победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Федерация бокса России аннулировала лицензию Дмитрия Чудинова
СМИ: «Реал Мадрид» следит за ситуацией вокруг Неймара
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь