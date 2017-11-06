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20:17 (мск), источник: ТАСС

ХК СКА предоставил Шипачеву лед и зал для тренировок в Петербурге

ТАСС, 6 ноября. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА предоставил бывшему нападающему команды Вадиму Шипачеву лед и зал для тренировок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Шипачев является игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». 29 октября Шипачев был отстранен «Вегасом» за отказ играть в фарм-клубе команды. Позднее агент игрока сообщил ТАСС, что контракт с «Вегасом» будет расторгнут, а игрок вернется в Россию.

«Вадим Шипачев находится в Петербурге и работает по индивидуальному плану, — говорится в сообщении пресс- службы. — Нападающему предоставлены лед и зал для тренировок — своих не бросаем. На данный момент Вадим остается игроком НХЛ, поэтому призываем доверять только официальной информации».

В прошлом сезоне Шипачев выступал за санкт-петербургский СКА и помог клубу завоевать Кубок Гагарина. На его счету 76 очков в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 19 очков в 17 играх плей-офф. Весной хоккеист подписал двухлетний контракт с новообразованным «Вегасом», став его вторым хоккеистом на тот момент. В составе «Вегаса» Шипачев провел три матча, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут.

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