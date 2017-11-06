ХК СКА предоставил Шипачеву лед и зал для тренировок в Петербурге
ТАСС, 6 ноября.
ТАСС, 6 ноября.
30-летний Шипачев является игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». 29 октября Шипачев был отстранен «Вегасом» за отказ играть в
«Вадим Шипачев находится в Петербурге и работает по индивидуальному плану, — говорится в сообщении пресс- службы. — Нападающему предоставлены лед и зал для тренировок — своих не бросаем. На данный момент Вадим остается игроком НХЛ, поэтому призываем доверять только официальной информации».
В прошлом сезоне Шипачев выступал за