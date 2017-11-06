В Амстердаме прошел финал чемпионата мира по брейкдансу Red Bull BC One
ХК «Витязь» официально объявил о расторжении контракта с голкипером Бирюковым
МОСКВА, 6 ноя —
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МОСКВА, 6 ноя —
Договор был разорван по соглашению сторон. Ранее о расставании с голкипером агентству «Р-Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Бирюков в мае 2017 года подписал с «Витязем» контракт сроком на два года. В прошлом сезоне голкипер выступал за новокузнецкий «Металлург» и нижегородское «Торпедо».
Чемпион мира 2008 и 2012 года Бирюков в текущем сезоне провел за подмосковный клуб 15 матчей, в которых пропускал в среднем по 2,63 шайбы при 92,1% отраженных бросков.