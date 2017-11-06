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16:56 (мск), источник: Р-Спорт

ХК «Витязь» официально объявил о расторжении контракта с голкипером Бирюковым

МОСКВА, 6 ноя — Р-Спорт. Подмосковный «Витязь» расторгнул контракт с голкипером Михаилом Бирюковым, который является двукратным чемпионом мира по хоккею, сообщается на официальном сайте команды.

Источник: РИА "Новости"

Договор был разорван по соглашению сторон. Ранее о расставании с голкипером агентству «Р-Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Бирюков в мае 2017 года подписал с «Витязем» контракт сроком на два года. В прошлом сезоне голкипер выступал за новокузнецкий «Металлург» и нижегородское «Торпедо».

Чемпион мира 2008 и 2012 года Бирюков в текущем сезоне провел за подмосковный клуб 15 матчей, в которых пропускал в среднем по 2,63 шайбы при 92,1% отраженных бросков.

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