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16:30 (мск), источник: ТАСС

Возможный отказ КХЛ от участия в ОИ-2018 не повлияет на организацию турниров IIHF в России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Возможное решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запретить своим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане не повлияет на организацию в России турниров Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

Источник: РИА "Новости"

В субботу президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить соответственно на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который «идет на поводу у информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга». Член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев позднее сообщил ТАСС, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

«Возможный пропуск игроками КХЛ Олимпиады никоим образом не повлияет на организацию турниров IIHF, проводимых в России в этом сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы.

В России в 2017 году пройдут Кубок первого канала в Москве (13—17 декабря), в 2018-м — чемпионат мира среди девушек до 18 лет (6—13 января) в Дмитрове и юниорский чемпионат мира в Челябинске и Магнитогорске (19—29 апреля).

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.

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