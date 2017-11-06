«Амур» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сочи»

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Олег Ли (34-я минута) и Владислав Ушенин (39). Ушенин набрал очки в шестой матче подряд (4 шайбы + 3 передачи).
«Амур» одержал четвертую победу подряд. Хабаровский клуб поднялся на десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 28 матчах. «Сочи» расположился на седьмой позиции на Западе, в активе команды 43 очка в 29 играх.
В следующем матче 16 ноября «Амур» на своей площадке примет санкт-петербургский СКА, который лидирует в чемпионате. «Сочи» 13 ноября на выезде встретится с подмосковным «Витязем» из Подольска.