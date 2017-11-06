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12:42 (мск), источник: ТАСС

«Амур» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сочи»

ТАСС, 6 ноября. Хабаровский «Амур» со счетом 2:0 одержал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Олег Ли (34-я минута) и Владислав Ушенин (39). Ушенин набрал очки в шестой матче подряд (4 шайбы + 3 передачи).

«Амур» одержал четвертую победу подряд. Хабаровский клуб поднялся на десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 28 матчах. «Сочи» расположился на седьмой позиции на Западе, в активе команды 43 очка в 29 играх.

В следующем матче 16 ноября «Амур» на своей площадке примет санкт-петербургский СКА, который лидирует в чемпионате. «Сочи» 13 ноября на выезде встретится с подмосковным «Витязем» из Подольска.

Амур 2:0
(0:0, 2:0, 0:0)
Сочи
6.11.2017, 10:00 Зрители: 6928 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Сергей Зубов
Вратари
Юха Метсола Дмитрий Шикин 58:41
1-й период
Юрки Йокипакка 06:09
08:21 Владислав Ушенин
Андрей Иванов 08:21
Шон I Коллинс 10:12
11:03 Вячеслав Ушенин
Юрки Йокипакка 18:49
2-й период
28:45 Томаш Зогорна
33:05 Олег Ли
38:39 Владислав Ушенин (А. Бывальцев, Д. Кузьмин)
3-й период
Никита Точицкий 43:20
45:38
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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