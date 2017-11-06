Первые не только на «Востоке». Какие рейтинги КХЛ возглавляют хоккеисты «Барыса»

По итогам домашней серии, где «Барыс» набрал 11 очков в четырех матчах, сразу несколько хоккеистов столичной команды возглавили статистические рейтинги КХЛ.

Так, Линден Вей после своего хет-трика в ворота ЦСКА, который стал первым для него в КХЛ, вышел в лидеры бомбардиров. На его счету 42 очка (11 шайб и 31 передача). На втором месте в этом списке располагается капитан «Барыса» Найджел Доус — 40 очков (28+12). Третье место занимает форвард СКА Илья Ковальчук — 36 (26+16).

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Список лучших снайперов возглавляет Доус — 28 шайб. На втором месте идет Ковальчук — 20, а на третьем — Никита Гусев (СКА) — 15. Возглавляет игрок «Барыса» и список «Ассистенты». Лидером здесь является Вей с 31-й передачей. На втором месте располагается Линус Умарк из «Салавата Юлаева» — 21, а на третьем Гусев — 21.

Также Вей возглавляет список «Игровое время (нападающие)». Причем опережает он в нем Доуса — 22:16 против 21:24. Пятую строчку здесь занимает еще один хоккеист «Барыса» Мэттью Фрэттин — 20:27.

Кевин Даллмэн возглавляет список «Ассистенты-Защитники». На его счету 16 результативных действий. Второе место здесь за хоккеистом минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни — 15, а третье — за Стаффаном Кронваллем из «Локомотива» — 15. А капитан «Барыса» — «Победные шайбы». Доус приводил казахстанскую команду к победам в семи встречах. Шесть победных шайб на счету Ковальчука, пять у Валерия Ничушкина из ЦСКА.

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Также на данный момент Даллмэн располагается на четвертом месте в списке «Бомбардиры-Защитники». На его счету 19 очков (3+16). Лидирует здесь Патрик Херсли из СКА — 23 (10+13). Также игрок сборной Казахстана четвертый в списке «Игровое время (защитники)» — 23:24. Лидирует здесь Джонатон Блум из «Адмирала» — 28:48. А Даррен Диц — четвертый в списке «Снайперы-Защитники». На его счету семь шайб. Лидирует здесь все тот же Херсли — десять голов.

Таким образом, хоккеисты «Барыса» возглавляют шесть из 16-ти списков КХЛ.