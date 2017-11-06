Первые не только на «Востоке». Какие рейтинги КХЛ возглавляют хоккеисты «Барыса»
«Барыс» после победы над московским ЦСКА стал лидером Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс» после победы над московским ЦСКА стал лидером Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам домашней серии, где «Барыс» набрал 11 очков в четырех матчах, сразу несколько хоккеистов столичной команды возглавили статистические рейтинги КХЛ.
Так, Линден Вей после своего
Список лучших снайперов возглавляет Доус — 28 шайб. На втором месте идет Ковальчук — 20, а на третьем — Никита Гусев (СКА) — 15. Возглавляет игрок «Барыса» и список «Ассистенты». Лидером здесь является Вей с 31-й передачей. На втором месте располагается Линус Умарк из «Салавата Юлаева» — 21, а на третьем Гусев — 21.
Также Вей возглавляет список «Игровое время (нападающие)». Причем опережает он в нем Доуса — 22:16 против 21:24. Пятую строчку здесь занимает еще один хоккеист «Барыса» Мэттью Фрэттин — 20:27.
Кевин Даллмэн возглавляет список «Ассистенты-Защитники». На его счету 16 результативных действий. Второе место здесь за хоккеистом минского «Динамо»
Также на данный момент Даллмэн располагается на четвертом месте в списке «Бомбардиры-Защитники». На его счету 19 очков (3+16). Лидирует здесь Патрик Херсли из СКА — 23 (10+13). Также игрок сборной Казахстана четвертый в списке «Игровое время (защитники)» — 23:24. Лидирует здесь Джонатон Блум из «Адмирала» — 28:48. А Даррен Диц — четвертый в списке «Снайперы-Защитники». На его счету семь шайб. Лидирует здесь все тот же Херсли — десять голов.
Таким образом, хоккеисты «Барыса» возглавляют шесть из 16-ти списков КХЛ.
Напомним, что «Барыс» дома обыграл ЦСКА со счетом 5:3 и прервал победную серию московской команды из четырех матчей. Астанчане стали вторым из всех команд КХЛ, преодолевшим отметку в 100 шайб. А Даллмэн стал первым защитником и пятым игроком, набравшим 400 очков в КХЛ.