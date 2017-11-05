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17:59 (мск), источник: ТАСС

«Барыс» прервал четырехматчевую победную серию ЦСКА

ТАСС, 5 ноября. Астанинский «Барыс» победил московский ЦСКА со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились Кирилл Петров (5-я минута), Александр Попов (41), Михаил Пашнин (42). За «Барыс» шайбы забросили Талгат Жайлауов (22), Линден Вей (24, 30, 60), Мартен Сен-Пьер (47). Для Вея этот хет-трик стал первым в КХЛ.

В эпизоде со второй шайбой Вея форварду ассистировал Кевин Даллман, записавший на свой счет 400-е очко в лиге. Даллман стал первым защитником в КХЛ, которому удалось достичь этой отметки. В 546 матчах Даллман забросил 133 шайбы и отдал 277 результативных передач.

«Барыс» лидирует в Восточной конференции с 57 очками. ЦСКА занимает второе место в Западной конференции (61).

В следующем матче 15 ноября «Барыс» примет омский «Авангард». Московский клуб примет уфимский «Салават Юлаев».

В другом матче «Авангард» победил братиславский «Слован» (5:1).

Барыс 5:3
(0:1, 4:0, 1:2)
ЦСКА
5.11.2017, 14:00 Зрители: 10086 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Игорь Никитин
Вратари
Сергей Кудрявцев Илья Сорокин 58:44
1-й период
Кирилл Петров (В. Ничушкин, Б. Киселевич) 04:25
Константин Окулов 17:57
2-й период
21:02 Талгат Жайлауов (М. Сан-Пьер)
Андрей Светлаков 22:25
23:18 Линден Вей (М. Сан-Пьер)
24:01 Павел Акользин
29:45 Линден Вей (Н. Доус, К. Даллмэн)
Михаил Пашнин 35:58
36:16 Мартен Сан-Пьер (Л. Вей)
3-й период
Александр Попов (Б. Киселевич, В. Ничушкин) 40:12
Михаил Пашнин 41:58
42:38 Даррен Дитц
Валерий Ничушкин 42:38
Богдан Киселевич 48:36
54:04 Дмитрий Гурков
Кирилл Капризов 54:04
58:55 п.в. Линден Вей (Н. Доус, М. Сан-Пьер)
59:00 Даррен Дитц
Кирилл Капризов 59:56
Статистика
8 Штрафное время 12
4 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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