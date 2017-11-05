«Барыс» прервал четырехматчевую победную серию ЦСКА
ТАСС, 5 ноября. Астанинский «Барыс» победил московский ЦСКА со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 5 ноября. Астанинский «Барыс» победил московский ЦСКА со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА отличились Кирилл Петров (5-я минута), Александр Попов (41), Михаил Пашнин (42). За «Барыс» шайбы забросили Талгат Жайлауов (22), Линден Вей (24, 30, 60), Мартен
В эпизоде со второй шайбой Вея форварду ассистировал Кевин Даллман, записавший на свой счет 400-е очко в лиге. Даллман стал первым защитником в КХЛ, которому удалось достичь этой отметки. В 546 матчах Даллман забросил 133 шайбы и отдал 277 результативных передач.
«Барыс» лидирует в Восточной конференции с 57 очками. ЦСКА занимает второе место в Западной конференции (61).
В следующем матче 15 ноября «Барыс» примет омский «Авангард». Московский клуб примет уфимский «Салават Юлаев».
В другом матче «Авангард» победил братиславский «Слован» (5:1).
|Евгений Корешков
|Игорь Никитин
|Сергей Кудрявцев
|Илья Сорокин 58:44
|1-й период
|Кирилл Петров (В. Ничушкин, Б. Киселевич)
|04:25
|Константин Окулов
|17:57
|2-й период
|21:02
|Талгат Жайлауов (М. Сан-Пьер)
|Андрей Светлаков
|22:25
|23:18
|Линден Вей (М. Сан-Пьер)
|24:01
|Павел Акользин
|29:45
|Линден Вей (Н. Доус, К. Даллмэн)
|Михаил Пашнин
|35:58
|36:16
|Мартен Сан-Пьер (Л. Вей)
|3-й период
|Александр Попов (Б. Киселевич, В. Ничушкин)
|40:12
|Михаил Пашнин
|41:58
|42:38
|Даррен Дитц
|Валерий Ничушкин
|42:38
|Богдан Киселевич
|48:36
|54:04
|Дмитрий Гурков
|Кирилл Капризов
|54:04
|58:55
|п.в.
|Линден Вей (Н. Доус, М. Сан-Пьер)
|59:00
|Даррен Дитц
|Кирилл Капризов
|59:56
|8
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)