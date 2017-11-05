«Барыс» прервал четырехматчевую победную серию ЦСКА

В составе ЦСКА отличились Кирилл Петров (5-я минута), Александр Попов (41), Михаил Пашнин (42). За «Барыс» шайбы забросили Талгат Жайлауов (22), Линден Вей (24, 30, 60), Мартен Сен-Пьер (47). Для Вея этот хет-трик стал первым в КХЛ.

В эпизоде со второй шайбой Вея форварду ассистировал Кевин Даллман, записавший на свой счет 400-е очко в лиге. Даллман стал первым защитником в КХЛ, которому удалось достичь этой отметки. В 546 матчах Даллман забросил 133 шайбы и отдал 277 результативных передач.