Даллмэн стал пятым игроком, набравшим 400 очков в КХЛ

«Барыс» в воскресенье проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. В середине второго периода счет 3:1 в пользу клуба из Астаны.

Даллмэн на 30-й минуте отметился передачей на Вея Линдена, забросившего третью шайбу «Барыса», этот балл за результативность стал для канадского хоккеиста 400-м (133 шайбы + 267 передач) за карьеру в КХЛ.