История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
Даллмэн стал пятым игроком, набравшим 400 очков в КХЛ
МОСКВА, 5 ноя —
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МОСКВА, 5 ноя —
«Барыс» в воскресенье проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. В середине второго периода счет 3:1 в пользу клуба из Астаны.
Даллмэн на 30-й минуте отметился передачей на Вея Линдена, забросившего третью шайбу «Барыса», этот балл за результативность стал для канадского хоккеиста 400-м (133 шайбы + 267 передач) за карьеру в КХЛ.
Ранее отметка в 400 очков покорилась Сергею Мозякину (769 очков), Александру Радулову (581), Данису Зарипову (565) и Вадиму Шипачеву (481).