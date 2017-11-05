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16:23 (мск), источник: Р-Спорт

Даллмэн стал пятым игроком, набравшим 400 очков в КХЛ

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Защитник астанинского «Барыса» Кевин Даллмэн стал пятым игроком в истории КХЛ и первым игроком обороны, набравшим 400 очков.

Источник: РИА "Новости"

«Барыс» в воскресенье проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. В середине второго периода счет 3:1 в пользу клуба из Астаны.

Даллмэн на 30-й минуте отметился передачей на Вея Линдена, забросившего третью шайбу «Барыса», этот балл за результативность стал для канадского хоккеиста 400-м (133 шайбы + 267 передач) за карьеру в КХЛ.

Ранее отметка в 400 очков покорилась Сергею Мозякину (769 очков), Александру Радулову (581), Данису Зарипову (565) и Вадиму Шипачеву (481).

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