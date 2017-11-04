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22:22 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение в сезоне от «Северстали»

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили в родных стенах «Северстали» со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). Для минчан поражение стало вторым в сезоне от череповецкой команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Северсталь» — непосредственный конкурент минчан за место в восьмерке сильнейших турнирной таблицы Западной конференции, поэтому матч на «Минск-Арене» имел важное значение в борьбе за место в плей-офф. Оба клуба уже встречались 4 сентября: динамовцы на выезде уступили 1:2. Тренерский штаб «зубров» выставил оптимальный состав, но добиться положительного результата оказалось непросто.

Минчане при своих болельщиках, которых на трибунах в рабочую субботу собралось более 14 тысяч, уже с первых минут пытались завладеть инициативой и постараться огорчить голкипера Юлиуса Гудачека. Моменты для взятия ворот гостей были у Джастина Фонтэйна и Егора Шаранговича. Гораздо лучше получилось это сделать в первом периоде у хоккеистов «Северстали». Игнат Земченко нашел точной передачей Александра Евсеенкова, который результативно бросил над плечом Юнаса Энрота — 1:0. Вторые двадцать минут поединка прошли на хороших скоростях, у динамовцев вновь возникали моменты, но реализовать их не получалось.

Хозяева площадки утратили инициативу в третьем периоде. «Северсталь», не желая доводить дело до нервной концовки и штурма своих ворот, выдала хороший отрезок. На 52-й минуте Сергей Монахов после ошибки защитника «зубров» Марка-Андре Гарньяни, потерявшего шайбу, вышел один на один с вратарем и переиграл Юнаса Энрота — 2:0. Минчане бросились отыгрываться и довольно быстро смогли сократить отставание в счете. Джек Скилле подставил клюшку под бросок от синей линии, шайба изменила траекторию полета и оказалась в сетке ворот гостей — 1:2.

Следующий матч в десятом сезоне КХЛ минское «Динамо» проведет после международной паузы, которая наступает в связи с выступлением национальных сборных. Подопечные Горди Дуайера 13 ноября примут на своей площадке «Ак Барс».

Динамо Мн 1:2
(0:1, 0:0, 1:1)
Северсталь
4.11.2017, 19:30 Зрители: 14773 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Александр Гулявцев
Вратари
Юнас Энрот 59:17 Юлиус Гудачек
1-й период
Александр Евсеенков (М. Веревкин, И. Земченко) 14:44
19:01 Дмитрий Знахаренко
2-й период
Алексей Угаров 26:52
31:34 Александр Кулаков
37:57 Куинтон Хауден
3-й период
Сергей Монахов 51:39
52:40 Джек Скилле (М-А. Граньяни, А. Павлович)
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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