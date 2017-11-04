Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение в сезоне от «Северстали»

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«Северсталь» — непосредственный конкурент минчан за место в восьмерке сильнейших турнирной таблицы Западной конференции, поэтому матч на «Минск-Арене» имел важное значение в борьбе за место в плей-офф. Оба клуба уже встречались 4 сентября: динамовцы на выезде уступили 1:2. Тренерский штаб «зубров» выставил оптимальный состав, но добиться положительного результата оказалось непросто.

Минчане при своих болельщиках, которых на трибунах в рабочую субботу собралось более 14 тысяч, уже с первых минут пытались завладеть инициативой и постараться огорчить голкипера Юлиуса Гудачека. Моменты для взятия ворот гостей были у Джастина Фонтэйна и Егора Шаранговича. Гораздо лучше получилось это сделать в первом периоде у хоккеистов «Северстали». Игнат Земченко нашел точной передачей Александра Евсеенкова, который результативно бросил над плечом Юнаса Энрота — 1:0. Вторые двадцать минут поединка прошли на хороших скоростях, у динамовцев вновь возникали моменты, но реализовать их не получалось.

Хозяева площадки утратили инициативу в третьем периоде. «Северсталь», не желая доводить дело до нервной концовки и штурма своих ворот, выдала хороший отрезок. На 52-й минуте Сергей Монахов после ошибки защитника «зубров» Марка-Андре Гарньяни, потерявшего шайбу, вышел один на один с вратарем и переиграл Юнаса Энрота — 2:0. Минчане бросились отыгрываться и довольно быстро смогли сократить отставание в счете. Джек Скилле подставил клюшку под бросок от синей линии, шайба изменила траекторию полета и оказалась в сетке ворот гостей — 1:2.