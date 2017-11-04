Без Ковальчука и Дацюка СКА вновь упустил очки

Источник: Спорт-Экспресс

Сергей ЯРЕМЕНКО

из Санкт-Петербурга

ОРЛОВИЧ-ШИПАЧЕВ

В пятницу нападающий «СКА-Невы» Денис Орлович-Грудков отметил 22-й день рождения, а в субботу получил царский подарок — дебют в основном составе. Микротравма Ильи Ковальчука оказалась немного более серьезной, чем ожидалось, и лидер армейцев был вынужден наблюдать за ходом игры с «Торпедо» из вип-ложи. Освободившееся место и занял Орлович-Грудков. Шутники переделали двойную фамилию в Орлович-Шипачев. Не понятно, ждут ли бывшего форварда «Вегаса» в петербургском клубе, но на трибунах большинство двумя руками за возвращение центрфорварда. Особенно на фоне отсутствия Дацюка и Ковальчука.

ФОКУС ГУСЕВА

Нижегородцы начали так, что впору было звонить Шипачеву уже на второй минуте игры. Дугин бросил из-под защитника, и Шестеркин среагировать не успел. Впрочем, СКА ответил очень быстро — Войнов классной передачей бросил Карпова в прорыв по флангу, Лисутин отбил, но Коскиранта эффективно «доел» отскок.

Первое же удаление у гостей обернулось вторым голом. В отсутствие Ковальчука Знарок решил проблему розыгрыша лишнего чисто математически — первая пятерка превратилась в первую бригаду большинства — и никаких четвертых нападающих. Ход сработал максимально быстро. Пока все, включая Лисутина, ждали от Гусева передачи под бросок Херсли или Плотникову, а хитрющий нападающий сам отправил ее в ближний угол. Разъяренный Скудра моментально заменил вратаря.

ВОЙНОВ: ГОЛЫ ВМЕСТО ПЛЮСОВ

В первом периоде с Вячеславом Войновым случилась интересная история — именно он начал атаку, которая завершилась голом Коскиранты, но свой заслуженный плюс не получил — пока партнеры возили шайбу в чужой зоне, защитник уже успел смениться.

Забавно, что и своим первым голом Войнов не улучшил показатель полезности, ведь дело было в большинстве. Хотя бросок от синей линии прямо в «девятку» получился шикарнейшим.

Так СКА во второй раз за игру вышел вперед — в середине второго периода армейцы ухитрились проспать подключение Сергиенко, и защитник «Торпедо» показал, что умеет бросать с дальних дистанций не хуже Войнова и Херсли.

А Войнову ради плюса пришлось забивать и в равных составах. Галимов за броском не успел и сравнялся с Лисутиным по количеству пропущенных шайб.

СКУДРЕ НА СМЕХ

В концовке игры армейцы несколько раз опасно убегали к воротам гостей, причем самым активным оказался дебютант Орлович-Грудков. На его счету было сразу два прорыва, но в обоих случаях молодой форвард постеснялся бросать. Гусев с Барабановым не стеснялись, но и их выход два в одного ничем опасным не закончился.

От такой щедрости торпедовцы воспряли духом и устроили веселую концовку. Сначала Паршин со второй попытки пробил Шестеркина, а потом Дугин продублировал свой успех и сравнял счет.