Без Ковальчука и Дацюка СКА вновь упустил очки
Веселый матч с «Торпедо» закончился победой армейцев в серии буллитов (5:4 Б).
Веселый матч с «Торпедо» закончился победой армейцев в серии буллитов (5:4 Б).
Сергей ЯРЕМЕНКО
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В пятницу нападающий «СКА-Невы» Денис
ФОКУС ГУСЕВА
Нижегородцы начали так, что впору было звонить Шипачеву уже на второй минуте игры. Дугин бросил
Первое же удаление у гостей обернулось вторым голом. В отсутствие Ковальчука Знарок решил проблему розыгрыша лишнего чисто математически — первая пятерка превратилась в первую бригаду большинства — и никаких четвертых нападающих. Ход сработал максимально быстро. Пока все, включая Лисутина, ждали от Гусева передачи под бросок Херсли или Плотникову, а хитрющий нападающий сам отправил ее в ближний угол. Разъяренный Скудра моментально заменил вратаря.
ВОЙНОВ: ГОЛЫ ВМЕСТО ПЛЮСОВ
В первом периоде с Вячеславом Войновым случилась интересная история — именно он начал атаку, которая завершилась голом Коскиранты, но свой заслуженный плюс не получил — пока партнеры возили шайбу в чужой зоне, защитник уже успел смениться.
Забавно, что и своим первым голом Войнов не улучшил показатель полезности, ведь дело было в большинстве. Хотя бросок от синей линии прямо в «девятку» получился шикарнейшим.
Так СКА во второй раз за игру вышел вперед — в середине второго периода армейцы ухитрились проспать подключение Сергиенко, и защитник «Торпедо» показал, что умеет бросать с дальних дистанций не хуже Войнова и Херсли.
А Войнову ради плюса пришлось забивать и в равных составах. Галимов за броском не успел и сравнялся с Лисутиным по количеству пропущенных шайб.
СКУДРЕ НА СМЕХ
В концовке игры армейцы несколько раз опасно убегали к воротам гостей, причем самым активным оказался дебютант
От такой щедрости торпедовцы воспряли духом и устроили веселую концовку. Сначала Паршин со второй попытки пробил Шестеркина, а потом Дугин продублировал свой успех и сравнял счет.
В овертайме соперники изрядно попугали друг друга, но так и не забили, а самым эпичным моментом серии буллитов стал промах Галузина. Форвард упустил шайбу, не доехав до ворот, и заставил смеяться даже Скудру. За первые десять попыток команды забили по разу, причем у хозяев отличился Зубарев. А решающий буллит реализовал Гусев.
|СКА
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5:4 Б
(2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
|Торпедо НН
|Олег Знарок
|Петерис Скудра
|Игорь Шестеркин
|Иван Лисутин 09:20 (С. Галимов 09:20)
|1-й период
|Егор Дугин (Д. Баранцев, К. Даугавиньш)
|01:47
|06:46
|Ярно Коскиранта (В. Войнов, М. Карпов)
|Ян Муршак
|08:31
|09:20
|Никита Гусев (Н. Прохоркин)
|Денис Паршин
|12:49
|19:08
|2-й период
|24:05
|Юрий Сергиенко (Е. Дугин, К. Даугавиньш)
|30:39
|34:34
|36:28
|Вячеслав Войнов (С. Широков)
|3-й период
|41:29
|Вячеслав Войнов (С. Плотников, С. Калинин)
|Денис Паршин (В. Галузин)
|49:08
|Егор Дугин (К. Даугавиньш, Е.. Грачев)
|55:50
|57:52
|Динар Хафизуллин
|Овертайм
|63:29
|Геннадий Столяров
|63:29
|Н. Гусев
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)