Дубль Войнова помог СКА обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
ТАСС, 4 ноября.
ТАСС, 4 ноября.
Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ярно Коскиранта (7-я минута), Никита Гусев (10) и Вячеслав Войнов (37, 42). У гостей отличились Егор Дугин (2, 56), Юрий Сергиенко (31) и Денис Паршин (50). Автором победного буллита стал Гусев.
Для «Торпедо» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 31 матче 81 очко, «Торпедо» с 45 очками после 30 игр идет пятым.
В следующем матче СКА 14 ноября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Торпедо» 6 ноября также на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».
В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее челябинского «Трактора» — 4:3.
|СКА
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5:4 Б
(2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
|Торпедо НН
|Олег Знарок
|Петерис Скудра
|Игорь Шестеркин
|Иван Лисутин 09:20 (С. Галимов 09:20)
|1-й период
|Егор Дугин (Д. Баранцев, К. Даугавиньш)
|01:47
|06:46
|Ярно Коскиранта (В. Войнов, М. Карпов)
|Ян Муршак
|08:31
|09:20
|Никита Гусев (Н. Прохоркин)
|Денис Паршин
|12:49
|19:08
|2-й период
|24:05
|Юрий Сергиенко (Е. Дугин, К. Даугавиньш)
|30:39
|34:34
|36:28
|Вячеслав Войнов (С. Широков)
|3-й период
|41:29
|Вячеслав Войнов (С. Плотников, С. Калинин)
|Денис Паршин (В. Галузин)
|49:08
|Егор Дугин (К. Даугавиньш, Е.. Грачев)
|55:50
|57:52
|Динар Хафизуллин
|Овертайм
|63:29
|Геннадий Столяров
|63:29
|Н. Гусев
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)