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21:02 (мск), источник: ТАСС

Дубль Войнова помог СКА обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

ТАСС, 4 ноября. Санкт-петербургский СКА в серии буллитов одержал победу над нижегородским «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ярно Коскиранта (7-я минута), Никита Гусев (10) и Вячеслав Войнов (37, 42). У гостей отличились Егор Дугин (2, 56), Юрий Сергиенко (31) и Денис Паршин (50). Автором победного буллита стал Гусев.

Для «Торпедо» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 31 матче 81 очко, «Торпедо» с 45 очками после 30 игр идет пятым.

В следующем матче СКА 14 ноября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Торпедо» 6 ноября также на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

В другом матче игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее челябинского «Трактора» — 4:3.

СКА 5:4 Б
(2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Торпедо НН
4.11.2017, 17:30 Зрители: 12255 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Петерис Скудра
Вратари
Игорь Шестеркин Иван Лисутин 09:20 (С. Галимов 09:20)
1-й период
Егор Дугин (Д. Баранцев, К. Даугавиньш) 01:47
06:46 Ярно Коскиранта (В. Войнов, М. Карпов)
Ян Муршак 08:31
09:20 Никита Гусев (Н. Прохоркин)
Денис Паршин 12:49
19:08
2-й период
24:05
Юрий Сергиенко (Е. Дугин, К. Даугавиньш) 30:39
34:34
36:28 Вячеслав Войнов (С. Широков)
3-й период
41:29 Вячеслав Войнов (С. Плотников, С. Калинин)
Денис Паршин (В. Галузин) 49:08
Егор Дугин (К. Даугавиньш, Е.. Грачев) 55:50
57:52 Динар Хафизуллин
Овертайм
63:29
Геннадий Столяров 63:29
Серия буллитов - победный бросок
Н. Гусев
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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