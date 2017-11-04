Дубль Войнова помог СКА обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ярно Коскиранта (7-я минута), Никита Гусев (10) и Вячеслав Войнов (37, 42). У гостей отличились Егор Дугин (2, 56), Юрий Сергиенко (31) и Денис Паршин (50). Автором победного буллита стал Гусев.

Для «Торпедо» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 31 матче 81 очко, «Торпедо» с 45 очками после 30 игр идет пятым.

В следующем матче СКА 14 ноября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Торпедо» 6 ноября также на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».