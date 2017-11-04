«Спартак» впервые с 2011 года в гостях обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Андрей Кутейкин (58-я минута), у гостей отличился Александр Хохлачев (21). Автором победного буллита стал Максим Трунев.

Красно-белые выиграли шесть из семи последних матчей КХЛ, в прошлой встрече «Спартак» оказался сильнее лидера чемпионата — санкт-петербургского СКА (3:1). «Спартак» в последний раз побеждал московское «Динамо» в гостях 3 октября 2011 года (4:1).

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает девятое место, набрав в 29 матчах 41 очко, «Динамо» с 42 очками после 30 игр идет восьмым.