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20:50 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» впервые с 2011 года в гостях обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в серии буллитов одержал победу над столичным «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Андрей Кутейкин (58-я минута), у гостей отличился Александр Хохлачев (21). Автором победного буллита стал Максим Трунев.

Красно-белые выиграли шесть из семи последних матчей КХЛ, в прошлой встрече «Спартак» оказался сильнее лидера чемпионата — санкт-петербургского СКА (3:1). «Спартак» в последний раз побеждал московское «Динамо» в гостях 3 октября 2011 года (4:1).

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает девятое место, набрав в 29 матчах 41 очко, «Динамо» с 42 очками после 30 игр идет восьмым.

В следующем матче «Спартак» 14 ноября примет магнитогорский «Металлург», «Динамо» 6 ноября также дома встретится с череповецкой «Северсталью».

ХК Динамо 1:2 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Спартак
4.11.2017, 17:30 Зрители: 8391 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Еременко Никита Беспалов
1-й период
08:16
17:59
19:56 Михаил Варнаков
2-й период
Александр Хохлачев (Л. Радил) 21:21
Максим Трунев 30:14
Владислав Провольнев 36:04
3-й период
57:42 Андрей Кутейкин (И. Никулин, Дан. Тарасов)
Овертайм
62:38 Яков Рылов
Александр Хохлачев 62:38
63:22 Михаил Варнаков
Серия буллитов - победный бросок
М. Трунев
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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