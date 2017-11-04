«Нефтехимик» дважды отыгрался в счёте и прервал серию побед «Трактора»

Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 4:3, челябинцы потерпели первое поражение в последних пяти встречах.



После первого периода гости лидировали со счётом 2:0 благодаря голам Рикарда Йюнге и Александра Рыбакова, однако в начале второй двадцатиминутки «Нефтехимик» смог отыграться. Авторами голов стали Андрей Нестрашил и Эмиль Галимов. Вскоре Максим Якуценя вновь вывел «Трактор» вперёд, но за полторы минуты до конца периода Илья Аркалов сравнял счёт, а менее чем через минуту Андрей Нестрашил оформил дубль, сделав счёт 4:3.