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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» дважды отыгрался в счёте и прервал серию побед «Трактора»

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 4:3, челябинцы потерпели первое поражение в последних пяти встречах.

После первого периода гости лидировали со счётом 2:0 благодаря голам Рикарда Йюнге и Александра Рыбакова, однако в начале второй двадцатиминутки «Нефтехимик» смог отыграться. Авторами голов стали Андрей Нестрашил и Эмиль Галимов. Вскоре Максим Якуценя вновь вывел «Трактор» вперёд, но за полторы минуты до конца периода Илья Аркалов сравнял счёт, а менее чем через минуту Андрей Нестрашил оформил дубль, сделав счёт 4:3.

Нефтехимик 4:3
(0:2, 4:1, 0:0)
Трактор
4.11.2017, 17:00 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Анвар Гатиятулин
Вратари
Илья Ежов 08:29 (Ан. Макаров 08:29) Василий Демченко 40:00 (П. Францоуз 40:00-59:39)
1-й период
Рихард Гюнге (Л. Виделль, Н. Бэйлен) 06:07
Александр Рыбаков (С. Кокуев, И. Вишневский) 08:29
Алексей Петров 19:42
2-й период
21:14 Андрей Нестрашил (А. Брынцев)
24:57 Эмиль Галимов (Д. Секстон, А. Сергеев)
29:07 Андрей Сергеев
Максим Якуценя (Кир. Кольцов, И. Вишневский) 30:09
Пол Щехура 35:06
38:33 Илья Аркалов (Д. Шарипзянов, М. Хайруллин)
39:13 Андрей Нестрашил (А. Волгин)
Василий Демченко 39:13
3-й период
46:09 Илья Аркалов
Игорь Исаев 46:09
52:51 Эмиль Галимов
54:19 Андрей Сергеев
56:56
Статистика
18 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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