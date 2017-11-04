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17:49 (мск), источник: ТАСС

КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ-2018 в случае отстранения сборной России

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может не допустить своих игроков до Олимпиады 2018 года в случае отстранения сборной России от Игр. Об этом сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что МОК (Международный олимпийский комитет) вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады, а при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон, — сказал Чернышенко. — КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам IIHF (Международной федерации хоккея) и WADA (Всемирного антидопингового агентства), нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество.

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Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга. В то же время МОК не смог договориться с НХЛ (Национальной хоккейной лигой) об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни IIHF, ни WADA, также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах".

«КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок», — добавил он.

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 Мутко считает неприемлемым выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом
КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ-2018 в случае отстранения сборной России
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