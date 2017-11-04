КХЛ готова запретить игрокам выступать на ОИ-2018 в случае отстранения сборной России

«Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что МОК (Международный олимпийский комитет) вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады, а при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон, — сказал Чернышенко. — КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам IIHF (Международной федерации хоккея) и WADA (Всемирного антидопингового агентства), нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество.

Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга. В то же время МОК не смог договориться с НХЛ (Национальной хоккейной лигой) об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни IIHF, ни WADA, также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах".