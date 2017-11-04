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17:21 (мск), источник: Р-Спорт

Пропустивший 8 матчей хоккеист московского «Динамо» Хиетанен сыграет со «Спартаком»

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт, Семён Галькевич. Финский защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен вернулся в состав «бело-голубых» на матч КХЛ против московского «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в субботу проведет в Москве домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

Хиетанен последний раз выходил на лед 11 октября в матче против казанского «Ак Барса» (3:2 по буллитам), после чего пропустил 8 игр.

Финский защитник в текущем сезоне провел 21 матч, в котором набрал 7 очков (гол и шесть передач).

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