Пропустивший 8 матчей хоккеист московского «Динамо» Хиетанен сыграет со «Спартаком»

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в субботу проведет в Москве домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

Хиетанен последний раз выходил на лед 11 октября в матче против казанского «Ак Барса» (3:2 по буллитам), после чего пропустил 8 игр.