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Пропустивший 8 матчей хоккеист московского «Динамо» Хиетанен сыграет со «Спартаком»
МОСКВА, 4 ноя —
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МОСКВА, 4 ноя —
«Динамо» в субботу проведет в Москве домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».
Хиетанен последний раз выходил на лед 11 октября в матче против казанского «Ак Барса» (3:2 по буллитам), после чего пропустил 8 игр.
Финский защитник в текущем сезоне провел 21 матч, в котором набрал 7 очков (гол и шесть передач).