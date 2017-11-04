Форвард СКА Ковальчук пропустит матч КХЛ с «Торпедо» из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

«Ковальчук сегодня не сыграет. У него небольшое повреждение верхней части тела. Но ничего страшного там нет», — пояснил Федосеев.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 11, 4.11.2017, 17:30 СКА - Торпедо НН -

Специалист отметил, что возвращения хоккеиста можно ожидать к следующему матчу. «У нас сейчас будет перерыв. Отдохнем, проведем небольшие сборы — Ковальчук будет готов», — добавил он.

СКА примет «Торпедо» на своем льду в субботу. Начало встречи — 17:30 мск. Следующий матч СКА проведет 14 ноября на выезде против владивостокского «Адмирала».