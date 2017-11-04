Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Порошенко призвал ракетчиков к готовности возвращения в Донбасс
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь0
Сочи2
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур3
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нэшвилл Предаторз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз6
Нью-Джерси Дэвилз3
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Российские фигуристы стали третьими на Гран-при в Китае
Южный потерпел поражение в полуфинале турнира в Китае
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
13:11 (мск), источник: ТАСС

Форвард СКА Ковальчук пропустит матч КХЛ с «Торпедо» из-за травмы

ТАСС, 4 ноября. Нападающий санкт- петербургского СКА пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо» из-за травмы. Об этом сообщил тренер команды Владимир Федосеев, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Ковальчук сегодня не сыграет. У него небольшое повреждение верхней части тела. Но ничего страшного там нет», — пояснил Федосеев.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 11, 4.11.2017, 17:30
СКА
-Торпедо НН-

Специалист отметил, что возвращения хоккеиста можно ожидать к следующему матчу. «У нас сейчас будет перерыв. Отдохнем, проведем небольшие сборы — Ковальчук будет готов», — добавил он.

СКА примет «Торпедо» на своем льду в субботу. Начало встречи — 17:30 мск. Следующий матч СКА проведет 14 ноября на выезде против владивостокского «Адмирала».

В текущем сезоне Ковальчук провел 30 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 16 результативных передач.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Российская фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при в Китае
Комиссия МОК 6 ноября рассмотрит дела конькобежцев Фаткулиной и Румянцева
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва
Российские фигуристы стали третьими на Гран-при в Китае
Южный потерпел поражение в полуфинале турнира в Китае
Австралиец попал под Бивола: анонс предстоящего боя
Защитник сборной Аргентины рискует пропустить матч с Россией
Фьюри: Я стал толстым, как свинья
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь