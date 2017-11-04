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11:47 (мск), источник: Vesti.kz

Найджел Доус: Я влюблен в хоккей, и он отвечает мне взаимностью

Лучший нападающий октября КХЛ Найджел Доус в интервью ИАП «Объектив.kz» рассказал, как ему удается играть на столь высоком уровне, а также поделился тем, что для него самое важное в жизни.

Источник: РИА "Новости"

Детство.

— Найджел, мечтал ли ты в детстве о большом будущем?

— С раннего детства я мечтал стать хоккеистом, выступать в НХЛ. Эта лига дала мне отличную возможность играть здесь, в Астане. Я действительно наслаждаюсь каждым мгновением.

— То есть ты не мечтал разбогатеть или стать, к примеру, астронавтом?

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— Я рос в Канаде, в стране, где хоккей любят, он как часть нашей культуры. С раннего детства большое количество детей мечтают о том, чтобы играть в НХЛ. Я, как и многие, проводил время на хоккейных тренировках и мечтал играть. Я оказался достаточно удачливым, чтобы моя мечта стала реальностью.

— Помнишь ли ты изнурительные тренировки, когда тебе нужно было доказывать, что можешь быть отличным хоккеистом?

— Да, было проделано много работы, перенесено немало лишений. Я переехал из дома, когда мне было 16. Есть множество вещей, которые мне пришлось пропустить. Я взрослел, находясь вдалеке от своих родителей и друзей. Это те лишения, которые мне пришлось перенести ради того, чтобы моя мечта сбылась.

— Можно сказать, что ты был лишен настоящего детства?

— Нет, я так не думаю. Оно было просто у меня немного другим. Мне кажется, когда ты покидаешь родительский дом в столь юном возрасте, то быстрее взрослеешь, быстрее становишься самостоятельным. Да, это немного другие детство, юность, но в них также было много веселья. Не хотел бы ничего менять. Потому что я по-настоящему счастлив от того, чем занимаюсь. Я влюблен в хоккей, и он отвечает мне взаимностью. Надеюсь, мне удастся играть как можно дольше. Хоккей помог мне путешествовать практически по всему миру, я смог увидеть разные культуры, страны, лиги. Это действительно потрясающе, и я счастлив от того, что продолжаю играть.

Семья.

Найджел Доус женат. Супруга Кейси живет вместе с мужем в Астане, параллельно контролирует строительство дома в Канаде. Пара воспитывает маленького сына Бенсона. Кроме того, у Найджела есть два брата — Трой и Джереми. Родителей Доуса зовут Ллойд и Барбара. Его отец — уроженец Ямайки, а мама была спортсменкой, она занималась конькобежным спортом.

— Твоя мама также спортсменка, она помогала тебе в тренировках?

— Она научила меня кататься. Мы начали заниматься, когда мне было примерно три года. Она мне очень помогла. Если возвращаться к тому, как я начал играть в хоккей, это было сначала очень непросто. Я никогда не был лучшим на льду. Но благодаря труду я сейчас там, где и должен быть.

— А кто из членов твоей семьи тебе по-особенному дорог?

— Вся моя семья.

Мои мама и папа, мои братья — все они поддерживали меня тогда, когда я только начинал свою карьеру. Они и сейчас всегда на моей стороне. Невероятно много для меня значит моя жена.

То, как она заботится о нашей семье, о нашем малыше — восхитительно. Не так легко жить вдалеке друг от друга, к счастью, она и ребенок здесь вместе со мной. Нам действительно нравится жить в Астане.

— Найджел, можешь поделиться какими-то особенными семейными воспоминаниями?

— Их так много! Поделюсь одним из последних. Мой брат выпускался из школы пожарных. Получал диплом. К сожалению, мне не удается быть часто дома, поэтому многое упускаю из жизни родных. Но в тот момент я был там, я не мог этого пропустить. Там была, конечно, вся семья. Мы все хотели поддержать его и его мечту. Это было необыкновенно, приехали даже бабушка с дедушкой. Памятный день для всех нас.

Напомним, что в последнем матче «Барыс» дома переиграл подмосковный «Витязь» (3:2). Победа позволила астанинским хоккеистам набрать 54 очка и закрепиться на втором месте Восточной конференции. Следующий матч они проведут с московским ЦСКА 5 ноября в столице Казахстана. Начало — в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

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