Нападающий «Адмирала» вызван в сборную

Правый крайний нападающий «Адмирала» сыграет на первом этапе Евровызова — Турнире четырёх наций, который пройдёт во французском Сержи (Иль-де-Франс) с 9 по 11 ноября. В турнире примут участие четыре сборные: Франции, Словении, Латвии и Белоруссии.

Роберт Саболич, подписавший контракт с «Адмиралом» в 2016 году, в составе сборной команды Словении играет уже 6 лет. Он участвовал в трёх чемпионатах мира на высшего дивизиона: 2011, 2013 и 2015 года. В двух чемпионатах мира играл в дивизионе IA: 2012 и 2016 года. Также Роберт Саболич — участник зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.