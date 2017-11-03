«Барыс» в Астане победил «Витязь»

Команды достаточно спокойно начали матч. Но удаление Сёмина позволило «Барысу» захватить инициативу, а затем и открыть счёт. Дмитрий Гурков выиграл вбрасывание, а Роман Старченко точно бросил в ближний угол. В середине периода уже «Барыс» остался в меньшинстве, причём в формате 3 на 5. Не достояли 13 секунд — мощный щелчок Алексея Семёнова и «Витязь» сравнял счёт. У «Барыса» была возможность уйти на перерыв лидером, но великолепный сейв после выхода Доуса «1 в 0» сделал Сапрыкин.



В начале второго отрезка «Барыс» получил сразу 4 минуты большинства: броски летели, моменты были, шайба состоялась. Её автором стал Кевин Даллмэн, мощно щёлкнувший от синей линии. «Барыс» продолжал нагнетать у ворот Сапрыкина, но шайба упорно не шла в ворота. У «Витязя» появилась хорошая возможность сравнять счёт во второй половине периода, когда хозяева были наказаны за нарушение численного состава. Бригады меньшинства и Хенрик Карлссон свою работу выполнили безупречно.



В третьем периоде команды продолжили агрессивно действовать в чужой зоне. У «Барыса» хорошо себя проявляло звено Антона Сагадеева. В одном из эпизодов Акользин классно выкатился из-за ворот, прострелил на Лихотникова, но Артёму помешал бросить защитник. «Витязь» бережно старался использовать свои моменты и в середине отрезка один из таких привёл к взятию ворот — автором гола стал Риссанен. «Барыс» ответил шикарным моментом Акользина, но бросок Павла с нулевого угла Сапрыкин накрыл. Спустя минуту голкипер «Витязя» выручил команду, не дав отличиться Роману Старченко. Следом Сапрыкина не смог переиграть Владимир Маркелов, убежавший «1 в 0». За 2 минуты до сирены Доус угодил броском в штангу. Основное время матча завершилось вничью.



В овертайме автором победной шайбы за «Барыс» стал Мартин Сен-Пьер, изящно разобравшийся на пятаке.