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19:22 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» в Астане победил «Витязь»

Астанинский «Барыс» в матче КХЛ сыграл с подольским «Витязем».

Команды достаточно спокойно начали матч. Но удаление Сёмина позволило «Барысу» захватить инициативу, а затем и открыть счёт. Дмитрий Гурков выиграл вбрасывание, а Роман Старченко точно бросил в ближний угол. В середине периода уже «Барыс» остался в меньшинстве, причём в формате 3 на 5. Не достояли 13 секунд — мощный щелчок Алексея Семёнова и «Витязь» сравнял счёт. У «Барыса» была возможность уйти на перерыв лидером, но великолепный сейв после выхода Доуса «1 в 0» сделал Сапрыкин.

В начале второго отрезка «Барыс» получил сразу 4 минуты большинства: броски летели, моменты были, шайба состоялась. Её автором стал Кевин Даллмэн, мощно щёлкнувший от синей линии. «Барыс» продолжал нагнетать у ворот Сапрыкина, но шайба упорно не шла в ворота. У «Витязя» появилась хорошая возможность сравнять счёт во второй половине периода, когда хозяева были наказаны за нарушение численного состава. Бригады меньшинства и Хенрик Карлссон свою работу выполнили безупречно.

В третьем периоде команды продолжили агрессивно действовать в чужой зоне. У «Барыса» хорошо себя проявляло звено Антона Сагадеева. В одном из эпизодов Акользин классно выкатился из-за ворот, прострелил на Лихотникова, но Артёму помешал бросить защитник. «Витязь» бережно старался использовать свои моменты и в середине отрезка один из таких привёл к взятию ворот — автором гола стал Риссанен. «Барыс» ответил шикарным моментом Акользина, но бросок Павла с нулевого угла Сапрыкин накрыл. Спустя минуту голкипер «Витязя» выручил команду, не дав отличиться Роману Старченко. Следом Сапрыкина не смог переиграть Владимир Маркелов, убежавший «1 в 0». За 2 минуты до сирены Доус угодил броском в штангу. Основное время матча завершилось вничью.

В овертайме автором победной шайбы за «Барыс» стал Мартин Сен-Пьер, изящно разобравшийся на пятаке.

Барыс 3:2 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
Витязь
3.11.2017, 16:30 Зрители: 5601 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Валерий Белов
Вратари
Хенрик Карлссон Игорь Сапрыкин
1-й период
Дмитрий Семин 04:31
06:32 Роман Старченко (Д. Гурков)
Алексей II Семенов (Б. Рендулич, Я. Риссанен) 10:43
11:04 Павел Акользин
11:04 Антон Сагадеев
17:17 Найджел Доус
2-й период
Артем Ворошило 23:22
27:14 Кевин Даллмэн (М. Сан-Пьер, Л. Вей)
33:08
37:30 Хенрик Карлссон
3-й период
Яакко Риссанен (Б. Рендулич) 49:28
Овертайм
62:52 Мартен Сан-Пьер (Л. Вей)
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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