Клуб: ХК «Лада» внес вратаря Александра Лазушина в список травмированных

Лазушин получил травму в игре против «Трактора» в Челябинске, которая состоялся 29 октября. Он покинул площадку и не был в заявках тольяттинского клуба на матчи в Екатеринбурге и Магнитогорске. Кроме Лазушина в списке травмированных «Лады» находятся еще семь хоккеистов: защитники Ефим Гуркин, Владимир Маленьких, Кристапс Сотниекс и нападающие Иржи Новотны, Василий Стрельцов, Никита Филатов и Картер Эштон.