Клуб: ХК «Лада» внес вратаря Александра Лазушина в список травмированных
ТОЛЬЯТТИ, 3 ноя —
ТОЛЬЯТТИ, 3 ноя —
Лазушин получил травму в игре против «Трактора» в Челябинске, которая состоялся 29 октября. Он покинул площадку и не был в заявках тольяттинского клуба на матчи в Екатеринбурге и Магнитогорске. Кроме Лазушина в списке травмированных «Лады» находятся еще семь хоккеистов: защитники Ефим Гуркин, Владимир Маленьких, Кристапс Сотниекс и нападающие Иржи Новотны, Василий Стрельцов, Никита Филатов и Картер Эштон.
«Лазушин получил травму нижней части тела в начале второго периода в матче против “Трактора” и не смог продолжить игру. После возвращения тольяттинской команды домой хоккеист прошел углубленное обследование, которое позволило определить тяжесть полученной травмы и сроки восстановления. Александр не сможет помочь “Ладе” в первых матчах после перерыва на финский этап Еврохоккейтура», — сообщил представитель
Александр Лазушин в сезоне-2017/18 сыграл за «Ладу» в 23 матчах, в которых одержал 7 побед, заработал коэффициент надежности 2,17 и отразил 92,9% бросков по своим воротам.