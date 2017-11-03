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16:05 (мск), источник: Р-Спорт

Клуб: ХК «Лада» внес вратаря Александра Лазушина в список травмированных

ТОЛЬЯТТИ, 3 ноя — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Вратарь Александр Лазушин внесен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи «Лады» после перерыва на этап Евротура, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе тольяттинского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Лазушин получил травму в игре против «Трактора» в Челябинске, которая состоялся 29 октября. Он покинул площадку и не был в заявках тольяттинского клуба на матчи в Екатеринбурге и Магнитогорске. Кроме Лазушина в списке травмированных «Лады» находятся еще семь хоккеистов: защитники Ефим Гуркин, Владимир Маленьких, Кристапс Сотниекс и нападающие Иржи Новотны, Василий Стрельцов, Никита Филатов и Картер Эштон.

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«Лазушин получил травму нижней части тела в начале второго периода в матче против “Трактора” и не смог продолжить игру. После возвращения тольяттинской команды домой хоккеист прошел углубленное обследование, которое позволило определить тяжесть полученной травмы и сроки восстановления. Александр не сможет помочь “Ладе” в первых матчах после перерыва на финский этап Еврохоккейтура», — сообщил представитель пресс-службы.

Александр Лазушин в сезоне-2017/18 сыграл за «Ладу» в 23 матчах, в которых одержал 7 побед, заработал коэффициент надежности 2,17 и отразил 92,9% бросков по своим воротам.

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