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15:08 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты ЦСКА Андронов и Любимов пропустят матч чемпионата КХЛ с «Сибирью»

НОВОСИБИРСК, 3 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающие московского ЦСКА Сергей Андронов и Роман Любимов пропустят матч регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью».

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в пятницу в Новосибирске и начнется 15:30 мск.

В стартовый состав ЦСКА, помимо Андронова и Любимова, не попали форварды Александр Попов и Кирилл Петров. Также на лед не выйдут защитники Михаил Пашнин и Мэт Робинсон. При этом с «Сибирью» сыграют Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов, ранее игравшие в составе новосибирской команды.

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