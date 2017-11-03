Хоккеисты ЦСКА Андронов и Любимов пропустят матч чемпионата КХЛ с «Сибирью»

В стартовый состав ЦСКА, помимо Андронова и Любимова, не попали форварды Александр Попов и Кирилл Петров. Также на лед не выйдут защитники Михаил Пашнин и Мэт Робинсон. При этом с «Сибирью» сыграют Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов, ранее игравшие в составе новосибирской команды.