Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
Хоккеисты ЦСКА Андронов и Любимов пропустят матч чемпионата КХЛ с «Сибирью»
НОВОСИБИРСК, 3 ноя —
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НОВОСИБИРСК, 3 ноя —
Встреча пройдет в пятницу в Новосибирске и начнется 15:30 мск.
В стартовый состав ЦСКА, помимо Андронова и Любимова, не попали форварды Александр Попов и Кирилл Петров. Также на лед не выйдут защитники Михаил Пашнин и Мэт Робинсон. При этом с «Сибирью» сыграют Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов, ранее игравшие в составе новосибирской команды.