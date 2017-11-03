Клуб КХЛ «Северсталь» не поднимал вопрос об отставке главного тренера Гулявцева

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Плющенко подрался в результате проверки во дворе
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Эксперт: зачем «Газпрому» помогать Ирану продавать газ
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Йокерит
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Слован
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари ФлэймзОТ2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз0
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд6
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс5
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОТ1
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Коламбус Блю Джэкетс7
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз2
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз4
Нью-Йорк Айлендерс3
Все события
Фигура на льду: Плющенко — 35
Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
«Ах, какие ножки»: Климова затмила Анджелину Джоли
СМИ: Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ
Число россиян, по которым идет следствие по ОИ-2014, возросло
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
13:56 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Северсталь» не поднимал вопрос об отставке главного тренера Гулявцева

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» полностью доверяет главному тренеру команды Александру Гулявцеву, вопрос об отставке специалиста не рассматривался. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер череповецкого клуба Валерий Зелепукин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Гулявцев заявил газете «Спорт-Экспресс», что покинет клуб, если «Северсталь» к ноябрю не будет находиться в зоне плей-офф или идти совсем рядом с ней. На данный момент команда занимает седьмое место в Западной конференции, имея в своем активе 41 очко после 28 проведенных встреч. Череповецкий клуб не выходил в плей-офф с сезона-2012/13.

«Отставка Гулявцева в случае отсутствия команды в зоне плей-офф к ноябрю мною даже не рассматривалась — это личная инициатива тренера, при мне этот вопрос вообще не поднимался. “Северсталь” сейчас занимает свое место в таблице», — сказал Зелепукин.

Гулявцев возглавляет «Северсталь» с начала прошлого сезона. Под его руководством команда заняла 11-е место в Западной конференции в прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Баскетболист УНИКСа Хоакин Колом стал самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ
Рахимов назвал слухами информацию о его возможном назначении главным тренером ФК "Ахмат"
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ
Число россиян, по которым идет следствие по ОИ-2014, возросло
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Варламов установил личный рекорд по отраженным броскам в НХЛ
«Северсталь» ведет переговоры с Шипачевым
Представитель «Русенборга»: Фанатами «Зенита» ранен секьюрити
Российский теннисист сыграет в полуфинале турнира в Китае
Новости
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь