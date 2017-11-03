Клуб КХЛ «Северсталь» не поднимал вопрос об отставке главного тренера Гулявцева

Источник: РИА "Новости"

Ранее Гулявцев заявил газете «Спорт-Экспресс», что покинет клуб, если «Северсталь» к ноябрю не будет находиться в зоне плей-офф или идти совсем рядом с ней. На данный момент команда занимает седьмое место в Западной конференции, имея в своем активе 41 очко после 28 проведенных встреч. Череповецкий клуб не выходил в плей-офф с сезона-2012/13.

«Отставка Гулявцева в случае отсутствия команды в зоне плей-офф к ноябрю мною даже не рассматривалась — это личная инициатива тренера, при мне этот вопрос вообще не поднимался. “Северсталь” сейчас занимает свое место в таблице», — сказал Зелепукин.